später lesen Solingen Verena Wester setzt auf Schulpolitik 2017-05-02T19:52+0200 2017-05-03T00:00+0200

In der noch relativ jungen Partei AfD gehört Verena Wester, wenn man so will, zu den "alten Hasen". Denn die 37-jährige Solingerin trat der "Alternative für Deutschland" im Juni 2013 bei und ist damit ein Mitglied der "ersten Stunde" in einer Partei, die erst kurz zuvor, im Februar 2013, gegründet worden war.