Verdi-Klage Gericht erlaubt Verkaufssonntag in Solingen-Ohligs

Am kommenden Sonntag, 4. März, dürfen die Geschäfte in Solingen-Ohligs geöffnet sein. Dies hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf heute entschieden und damit den auf ein Verbot der Ladenöffnung in Ohligs abzielenden Antrag der Gewerkschaft Verdi abgelehnt.