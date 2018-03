Solingen: Vom Glück, mit Google groß zu werden

Christos Papadopoulos hat vor knapp vier Jahren die schnell wachsende Full-Service-Agentur Aweos gegründet. Sie zog gerade von Höhscheid an die Kölner Straße. Eine Spezialität des jungen Teams: die Suchmaschinen-Optimierung. Von Fred Lothar Melchior

Vor vier Jahren saß Christos Papadopoulos in seinem Jugendzimmer und zeigte der Welt, wie man eine Festplatte formatiert, und das richtig. 1.665.697 Videoaufrufe bei YouTube später bietet der heute 24-Jährige nicht länger Videos als Ein-Mann-Show an: Er leitet eine Werbeagentur mit einem Dutzend Mitarbeitern und nutzt sein Wissen für Kunden "vom Kleinbetrieb bis zur Aktiengesellschaft". Im Dezember 2017 zog Aweos aus dem Deltawerk in die City, nachdem die Agentur alle sechs Monate ihre Größe verdoppelt hatte.

"Die Erfahrungen, die ich bei YouTube gemacht habe, fließen hier ein", sagt der gebürtige Solinger, während er die Räume auf der dritten Etage des ehemaligen Dresdner-Bank-Gebäudes zeigt. Etwa die Erkenntnis, dass ein klassisches Imagevideo einer Firma vielleicht 200 mal angeklickt wird. Gibt es stattdessen eine gut gemachte Geschichte mit Nutzwert, steigt das Interesse rapide: Einer von Christos Papadopoulos betreuten Kochschule brachte es mehr als 200.000 Aufrufe, als sie die Zubereitung eines "perfekten" Steaks zeigte.

Videos stellen aber nur einen kleinen Ausschnitt des Angebots dar. "Wir sind eine Full-Service-Agentur, die beispielsweise auch Print anbietet", erläutert der Geschäftsführer und hält das neue Image-Magazin der Stadt hoch. Das Layout für "Mensch, entdecke Solingen!" entstand bei Aweos. "Jede Agentur hat aber irgendwo ihren Schwerpunkt", kommt der gelernte Marketing-Manager auf ein Alleinstellungsmerkmal: "Weil unsere Heimat im Digitalen liegt, sind wir teilweise die Einzigen, die ein Projekt umsetzen können. Oft sind es schwierige Fälle, wo andere nicht weiterkamen."

Etwa bei dem Bemühen, einen Kunden möglichst weit vorne in den Listen der Suchmaschinen zu platzieren. "Ich hatte das Glück, mit Google aufzuwachsen", sagt der ehemalige YouTuber, der zu Hause Google Home nutzt. Mit dem Wissen machten er und sein Team unter anderem einen Hautarzt glücklich. "Er wurde bei Google nicht gefunden, obwohl er eine Agentur beauftragt und rund 15.000 Euro für seine Website gezahlt hatte", erläutert Papadopoulos. "Nach dreimonatiger Optimierung durch unsere Agentur war er beim Thema Hautarzt in seiner Stadt am ersten Platz - für einen Bruchteil der Kosten."

Ärzte und Kliniken finden sich häufig unter den Aweos-Kunden. Die Agentur optimiert gerade den Internet-Auftritt des Städtischen Klinikums, ist aber auch für eine Augenklinik in der Schweiz tätig. "Der nächste Schwerpunkt", weiß Papadopoulos, "werden wahrscheinlich Rechtsanwälte." Auf der weißen Tafel im Großraumbüro finden sich lange Listen mit Projekten. Zu den etablierten Klienten zählen unter anderem die bergische Volksbank, Personaldienstleister Hako (Wuppertal) sowie - weil Aweos nicht nur Fleisch kann - auch die Initiative "Deutschland is(s)t vegan" und das Deutsche Tierschutzbüro.

Angeboten wird nur, was wirklich gebraucht wird und Sinn macht. Datenschutz spielt dabei eine große Rolle. "Auf die ab Mai geltenden neuen Richtlinien sind wir gut vorbereitet", ist der Agenturinhaber sicher. Ansonsten gilt: "Wir arbeiten Konzepte aus, die Umsatz generieren." Webseiten werden direkt fürs Smartphones optimiert ("60 Prozent der Leute kommen übers Handy"), aber nicht unbedingt alle sozialen Netzwerke und andere Kanäle bedient. Von Twitter etwa hält Papadopoulos wenig: "Ich sehe den Nutzen für unsere Kunden nicht. In Deutschland ist bei Twitter mehr die Nörgler-Szene unterwegs."

Bei der Solingen-Messe im Juni will Christos Papadopulos seine Agentur zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorstellen und demonstrieren, wie sich Aweos seit der Gründung im Jahr 2014 entwickelt hat. "Ich stecke jeden Cent, den wir verdienen, wieder in die Agentur", erzählt der Geschäftsführer, der 50 bis 60 Stunden pro Woche arbeitet. "Das werde ich wahrscheinlich auch in den nächsten drei Jahren machen, um weiter zu wachsen - aber in einem gesunden Maß."

Der Nachwuchs wird selbst ausgebildet; Papadopoulos hat die nötige Berechtigung erworben. Auch bei zwei- bis dreimonatigen Praktika werden Kenntnisse wie Webdesign, Videoschnitt und Suchmaschinenoptimierung vermittelt. Zum Team gehört neben zwei Azubis auch ein "dualer" Student. 2016 zeichnete die Solinger Stadtverwaltung Aweos als hervorragenden Ausbildungsbetrieb aus. Papadopoulos, der mehrere Fremdsprachen beherrscht, hat ja schon als YouTuber bewiesen, wie man Wissen vermittelt: "Ich habe mir selber beigebracht, wie man ausbildet."

Quelle: RP