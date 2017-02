Solingen: Vor allem Ältere sind von Erkrankungen der Atemwege betroffen

In der Zentralen Notaufnahme des Städtischen Klinikums ist der Andrang unvermindert groß. "Vor allem ältere Patienten sind nach wie vor von schweren Influenza- und Norovirus-Verläufen betroffen", sagt Dr. Patric Tralls. Der Chefarzt der Notfallambulanz sieht darüber hinaus auch einen sehr hohen Krankenstand bei den Beschäftigten des Klinikums, zumal Bakterien und Viren vor denen nicht Halt machen.

"Die Norovirusfälle nehmen jetzt ab, dagegen sind die Influenzafälle unvermindert hoch und auch heftiger als in den vergangenen Jahren", sagt Tralls. Viele ältere Menschen mussten deshalb stationär im Klinikum aufgenommen werden. "Mit dem Einsatz aller schaffen wir das, auch wenn zusammengerückt werden muss", so Tralls. Betten seien noch vorhanden, Ablehnungen hat es keine gegeben.

Auch in der Ohligser St. Lukas Klinik ist die Zahl der an Atemwegsinfekten mit hohem Fieber erkrankten Menschen gestiegen, auch gebe es viele Betroffene, die an Magen-Darm-Infekten leiden. "Wir haben eine Station mit 22 Betten zur Isolierstation umfunktioniert und Norovirusfälle isoliert", sagt die Sprecherin des Kplus-Verbundes, Cerstin Tschirner. Vier Betten seien hier zurzeit noch frei, ansonsten ist die Lukas Klinik mit ihren 300 Betten "ziemlich voll", so Tschirner. "Grippe-Fälle haben wir nicht. Kommen Patienten mit Grippe, müssen unsere Mitarbeiter spezielle Masken tragen. Ein normaler Mundschutz ist dafür nicht mehr ausreichend", sagt Cerstin Tschirner, die von "einer großen logistischen Herausforderung" spricht. Denn auch alle anderen Krankheiten müssen behandelt werden.

Für Prof. Dr. Winfried Randerath, Chefarzt der Lungenfachklinik Bethanien (120 Betten), sind die Atemwegsinfekte derzeit vorherrschend. Die Isolier- beziehungsweise Infektionsstation mit 34 Betten sei stark belegt. Auch ein Teil des Schlaflabors in Bethanien wurde in eine Bettenstation umgewandelt, um den Andrang zu bewältigen. "Gegenüber dem Vorjahr haben wir 15 bis 20 Prozent mehr Aufnahmen", sagt Randerath.

(uwv)