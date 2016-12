Aktion Wunschzettel: Weihnachtsgeschenke für fast 700 Kinder

Bei der Aktion von Solinger Tafel und unserer Zeitung wurden so viele Wünsche wie nie zuvor erfüllt - eine logistische Herausforderung. Von Martin Oberpriller und Uwe Vetter

In der Redaktion gab es beinahe kein Durchkommen mehr. Die vielen Geschenke-Kartons für die "Aktion Wunschzettel" der Solinger Morgenpost sowie der Solinger Tafel türmten sich gestern Vormittag im Eingangsbereich zu den Büros unserer Zeitung am Eiland 19-21 zu ungeahnten Höhen auf. Was aber auch kein Wunder war. Denn in diesem Jahr haben sich so viele Solinger und Solingerinen wie noch nie an der Geschenkaktion beteiligt, mit der Kindern aus sozial eher schwachen Familien zu Weihnachten ihr größter Herzenswunsch erfüllt werden soll.

Am gestrigen Mittwoch war es nach fünfwöchiger Vorlaufzeit endlich so weit. Um 17 Uhr begann im großen Konzertsaal des Solinger Theater und Konzerthauses die Bescherung, die seit ihrer ersten Auflage im Jahr 2008 längst zur Tradition geworden ist. Rund 700 Kinder, deren Eltern bei der Tafel registriert sind und die einen Wunschzettel für den Weihnachtsbaum in der Redaktion ausgefüllt hatten, bekamen gestern ihr Geschenk überreicht.

Wobei vor dem Erstrahlen der Kinderaugen zunächst einmal - wie alle Jahre wieder - eine logistische Herkules-Aufgabe zu schultern gewesen war. Denn auf welche Art und Weise bekommt man ungefähr 700 Geschenke vom Eiland in der Innenstadt bis zum Theater in der Nordstadt - ohne das etwas der wertvollen Fracht am Ende noch zu Bruch geht?

Allein sechs starke Männer und eine starke Frau waren gestern Mittag vonnöten, um den Transporter der Solinger Tafel vollzupacken. Allerdings war es mit einer Fahrt nicht getan. Immerhin vier Mal musste der Transporter - bis unter das Dach bepackt - zwischen der Redaktion sowie dem Theater und Konzerthaus pendeln, ehe alle Geschenke endlich da angekommen waren, wo sie hingehörten.

Damit war erst die halbe Arbeit getan. Denn nun hieß es Auspacken - und die mit Nummern versehenen Geschenke jeweils am richtigen Platz zu positionieren, damit sie später bei der Bescherung gezielt an ihren Empfänger ausgegeben werden können. Die dazu aufgestellten Tische im Konzertsaal füllten sich bis in den Nachmittag hinein mehr und mehr. Da packte der Fahrer des Tafel-Transporters, Werner Fischer, ebenso kräftig mit an wie schon beim Einpacken der weihnachtlichen Pakete in den Transporter. Der 70-jährige frühere Verkaufsleiter einer Brauerei beklagte sich gleichwohl nicht - im Gegenteil: "Ich mache das gerne", sagt Werner Fischer, der sich mit seiner Frau unmittelbar vor der Bescherung gegen 17 Uhr wieder im Konzertsaal einfand, um bei der Geschenke-Ausgabe an den Tischen mitzuhelfen.

Wie auch Hans Peters und Artur Pach. Der ehemalige Regionsvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Bergisch Land und der Abteilungsleiter beim städtischen Ingenieurbüro Grünflächen/Landschaftsplanung helfen seit Jahren bei der Aktion Wunschzettel von Solinger Tafel und Morgenpost mit und waren mittags bereits im Konzertsaal. Ebenso wie Morgenpost-Leserin Jutta Ebel und die frühere Morgenpost-Redaktionsleiterin Andrea Röhrig, die die Aktion 2008 ins Leben gerufen hatte. "Bei der ersten Aktion waren es gerade einmal knapp 300 Pakete, heute sind es weit über 600", freut sich Andrea Röhrig und stellt kleine wie größere Geschenke an ihren Platz. Mitten drin in den zwar hektischen, dennoch geordneten Vorbereitungsarbeiten im Konzertsaal ist Morgenpost-Redaktionssekretärin Isolde Wunderlich. Ohne sie wäre die Aktion nicht zu dem geworden, was sie heute ist: Sie hat Wunschzettel an die Morgenpost-Leser ausgegeben, die Geschenke angenommen und in den Redaktionsräumen gelagert. Und alles registriert und organisiert, zudem Sponsorengelder in Geschenke eingetauscht - damit kein Wunsch unerfüllt bleibt.

