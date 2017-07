später lesen Solingen Wohnung brannte - es fehlten Rauchmelder 2017-07-05T19:12+0200 2017-07-06T00:00+0200

Zu einem Brand in einer Wohnung an der Friedrich-Ebert-Straße rückte die Feuerwehr gestern Vormittag mit etlichen Einsatzkräften aus - zumal die Gefahr bestand, dass sich in der Brandwohnung noch Personen befinden sollten.