Analyse: Wünschenswertes bleibt oft ungelöst

Ansichtssache Beschlossen, geplant und nicht umgesetzt - wegen fehlender Fördergelder oder langwieriger Gespräche bleiben manche Projekte auf der Strecke. Das gilt für den Kreisverkehr am Dickenbusch oder die "Vieh"-Anbindung des Gewerbegebiets Scheuren. Von Uwe Vetter

Die täglichen Staus, die zur Rushhour auf der Friedrichstraße von der Einfahrt in den Hofgarten bis hoch zur Katternberger Straße reichen, werden die Autofahrer und Besucher der City weiter in Kauf nehmen müssen. Auch, dass weiter keine Linksabbiegemöglichkeit über die Kreisverkehre in die Friedrichstraße besteht. Die gibt es gleichwohl an der kleinen Peter-Knecht-Straße. Von dort kann man ebenfalls ins Parkhaus des Hofgartens gelangen, flüssiger zu fahren wäre indes über die Katternberger Straße/Friedrichstraße. Jedenfalls für die Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Höhscheid oder vom Birkenweiher kommen.

Die geplanten, beschlossenen und nicht umgesetzten Kreisverkehre am Dickenbusch sind aber beileibe nicht die einzigen Solinger Projekte, die über Jahre hinweg vor sich hindümpeln und keinerlei Bewegung erfahren.

Das längst vorgesehene Taubenhaus - einst vorgesehen im Gleisdreieck - ist ein weiteres Beispiel. Einstimmig im Dezember 2014 von der Bezirksvertretung Mitte beschlossen, wartet das Problem weiter auf eine Lösung. Derweil vermehren sich munter die fliegenden Plagegeister, die ihren Dreck besonders gerne auf den Bahnsteigen und Treppen des Bahnhofs Mitte hinterlassen - zum Ärger der Fahrgäste des "Müngsteners", der Stadt, aber auch der Bahn.

Netze sollen nun im Bahnhof Mitte gespannt, überdies Pikser aufgestellt werden, damit die Tauben keine geeigneten Landeplätze mehr finden. "Vergrämungsmaßnahmen" heißt das im Fachdeutsch, verantwortlich dafür sind die Technischen Betriebe Solingen. Und nach einem Rundgang mit Experten des Taubenzüchtervereins wurde nun als Standort für ein Taubenhaus eine städtische Fläche unterhalb der Eissporthalle ausgeguckt. Mittel fürs Taubenhaus sind im Haushalt angemeldet. Der Taubenzüchterverein hat zudem seine Bereitschaft erklärt, sich um das Taubenhaus und deren Bewohner zu kümmern. Immerhin ist hier im Gegensatz zu den Kreisverkehren eine Lösung in Sicht. Vielleicht klappt es ja noch in diesem Jahr.

Das wird wiederum für die angedachte und von Unternehmen unterstützte direkte Anbindung des Gewerbegebiets Scheuren an die Viehbachtalstraße nicht der Fall sein. Es erscheint einfach sinnvoll, dass Lastkraftwagen, die die Unternehmen beliefern, das Gewerbegebiet zumindest über einen direkten Anschluss zur "Vieh" wieder verlassen können. Die Fahrten durch Wohngebiete würden so reduziert. Doch der Landesbetrieb Straßen.NRW legt strenge Maßstäbe an. In der Machbarkeitsstudie der Stadt sei nicht nachgewiesen worden, dass das vorhandene Straßennetz überlastet sei. Jetzt muss nachgebessert werden. Erst danach wird entschieden, ob eine weitere Anschlussstelle an der vierspurigen Landesstraße genehmigt wird. Das kann dauern.

Quelle: RP