Sperrung: Wupperbrücke wird für Fußgänger freigegeben

Eine anderthalb Meter breite Spur soll auf dem Längsträger eingerichtet werden.

Die Wupperbrücke zwischen Leichlingen und Solingen soll spätestens ab Freitag, 7. Juli, zumindest wieder für Fußgänger und Radfahrer freigegeben werden. Das ist das erste Ergebnis der Belastungsprüfung, die vor einer Woche durchgeführt worden war.

"Die Testfahrt hat gezeigt, dass sich die Hauptträger dynamisch, in einem gewissen Spielraum beweglich, verhalten, so wie es notwendig und erforderlich ist", heißt es in einer Erklärung der Stadt Solingen. Vor diesem Hintergrund haben die Experten der Technischen Betrieb Solingen (TBS) und dem Rheinisch-Bergischen Kreis Grünes Licht gegeben, damit Fußgänger die Brücke wieder eingeschränkt nutzen können.

Für sie wird auf der rechten Seite in Richtung Nesselrath eine rund anderthalb Meter breite Spur eingerichtet und für Radfahrer als Schiebestrecke ausgewiesen. Die Spur führt über den äußeren Längsträger der Brücke, der die notwendige Standsicherheit bietet. Alle anderen Bereiche der Brücke bleiben abgeriegelt und dürfen weder betreten noch befahren werden. Dazu werden am Mittwoch geeignete Absperrungen aufgebaut. Vorteil dieser Lösung: Der provisorisch eingerichtete Fußweg an der Wipperauer Straße wird wieder aufgehoben, der Fahrzeugverkehr kann voraussichtlich ab Freitag wie gewohnt fließen.

Während der Statiker die Ergebnisse der Belastungsprüfung exakt auswertet, finden in den nächsten Tagen auf der Brücke weitere Untersuchungen statt. An vorgegebenen Stellen werden auf der Brücke Gehweg und Straße geöffnet, so dass der blanke Beton begutachtet werden kann. Der Blick von oben soll den Experten weiteren Aufschluss geben über die Beschaffenheit von Rissbildungen, die von unten entdeckt worden waren und die nicht ins "normale" Bild passen.

Bis zum Ende der Sommerferien sollen die Ergebnisse der statistischen Auswertung vorliegen, die im Detail Aufschluss darüber geben sollen, wie belastbar die Brücke zwischen Leichlingen und Solingen trotz der vorhandenen Schäden tatsächlich noch ist.

