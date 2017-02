Solingen: Zahl der Einbrüche schnellt wieder deutlich nach oben

Für die Polizei war es eines der arbeitsintensivsten Wochenenden in diesem Jahr. In den zurückliegenden Tagen mussten die Beamten des zuständigen Kommissariats beim Polizeipräsidium Wuppertal allein in Solingen sieben neue Einbrüche aufnehmen.

Laut Polizeibericht von Montag wurden diesmal vor allem Privatpersonen zu den Opfern der Kriminellen. So zum Beispiel die Besitzer einer Wohnung an der Vereinsstraße. Dort verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter am vergangenen Freitag, 10. Februar, Zutritt zu den Räumlichkeiten der Bewohner. Nach bisherigem Erkenntnisstand kamen die Einbrecher in der Zeit zwischen 6.45 und 14.45 Uhr.

Dagegen ist der mögliche Tatzeitraum in einem weiteren Fall von der Grünbaumstraße entschieden länger. Denn in diesem Zusammenhang geht die Polizei davon aus, dass die Diebe irgendwann zwischen Mittwoch, 8. Februar, 16 Uhr, sowie Freitag, 14.25 Uhr die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses nutzten, um auf Beutezug zu gehen.

Wiederum am Freitag wurden dann auch die Eigentümer eines Einfamilienhauses an der Straße Obenketzberg von Einbrechern heimgesucht. Diese schlugen am Abend zwischen 18 und 19.40 Uhr zu, während ungefähr parallel (17.30 bis 1.40 Uhr) auch eine Wohnung an der Margarethenstraße sowie ein Einfamilienhaus an der Straße Untenketzberg zu Zielen von Kriminellen wurden.

Darüber hinaus musste die Polizei am Sonntagabend, 12. Februar, noch zu einer Wohnung in einem Haus am Fliederweg ausrücken, in die die Täter in der Zeit zwischen 15 und 21.10 Uhr eingebrochen waren. Und zudem drangen Diebe im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes in ein Geschäft an der Düsseldorfer Straße ein, aus dem Bargeld sowie Unterhaltungselektronik entwendet wurde.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0202/284-0 mit den Beamten des Einbruchskommissariats in Verbindung zu setzen.

(or)