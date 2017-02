Solingen: Zwilling erneut mit Rekordumsatz

Der Geschäftsbereich Küche wuchs seit 2014 um 67 Prozent. Auf der Messe Ambiente stellt das Unternehmen eine Reihe neuer Produkte vor. Industrieverband meldet ebenfalls gute Zahlen für 2016. Von Uwe Vetter

Im Vorfeld der am Freitag in Frankfurt beginnenden Konsumgütermesse Ambiente übertreffen sich die Schneidwaren-Unternehmen mit glänzenden Geschäftszahlen. Allen voran die Zwilling J. A. Henckels AG, die schon 2015 mit Rekordzahlen aufwartete und 2016 nochmals kräftig zulegte: Der zur Werhahn Gruppe gehörende Unternehmensbereich Konsumgüter erzielte insgesamt 846 Millionen Euro Umsatz.

Zum Wachstum von elf Prozent trug insbesondere der Geschäftsbereich Zwilling Küche bei. Der Auslandsanteil erreicht hier 87 Prozent. "Der Geschäftsbereich ist innerhalb der vergangenen drei Jahre um 67 Prozent gewachsen. Wir haben von der Digitalisierung und Multichannel-Lösungen in Vertrieb und Marketing profitiert", sagt Zwilling-Vorstand Dr. Erich Schiffers. Immerhin legte Zwilling Küche im In- und Ausland währungsbereinigt um 14 Prozent zu und setzte damit das Wachstum unverändert fort. Unter dem Strich war am Jahresende ein Umsatz allein für diesen Geschäftsbereich in Höhe von 700 Millionen Euro zu verzeichnen.

Nicht nur bei Zwilling ist die Stimmung kurz vor der für die Schneidwarenunternehmen so wichtigen Messe Ambiente bestens. Mehr als 30 klingenstädtische Unternehmen sind unter den mehr als 4000 Ausstellern aus knapp 100 Ländern und präsentieren in der Main-Metropole bis einschließlich kommenden Dienstag ihre neuen Produkte.

Auch der Industrieverband Schneid- und Haushaltswaren (IVSH) spricht von einem guten Jahr 2016 für die Branche: Der Gesamtumsatz stieg um gut zwei Prozent auf knapp 2,5 Milliarden Euro. Die größte Sparte, die Schneidwarenindustrie, legte um einen Prozentpunkt auf 1,27 Milliarden Euro zu. Das Geschäft mit Haushalts-, Küchen- und Tafelgeräten wuchs um 2,7 Prozent auf einen Umsatz von fast einer Milliarde Euro. Über ein sattes Plus von 6,6 Prozent auf 188 Millionen Euro freuen sich die Besteckhersteller. "Hier war vor allem der Export Treiber des Wachstums", sagt IVSH-Geschäftsführer Jens Heinrich Beckmann.

Wachstumsstärkster Markt für Zwilling waren 2016 die USA. Dort wählten Fachhandel sowie Profi-Köche auch die zu Zwilling gehörenden Produkte von Staub (Gusseisen-Cocottes), Miyabi (Japan-Messer) und induktionsfähiges Profi-Kochgeschirr aus der belgischen Demeyere-Produktion. Restaurant-Chefs in nahezu allen Großstädten der USA sowie Food-Blogger äußern sich in den sozialen Medien positiv über die Leistungsfähigkeit der Koch-Instrumente. "Unsere Kunden suchen unsere Produkte nicht allein in den weltweit über 350 Zwilling-Shops, sondern zunehmend auch bei unseren Online-Handelspartnern und in den sozialen Medien", sagt Erich Schiffers.

Zwilling ist in den USA kein reiner Schneidwarenspezialist mehr, sondern ein breit aufgestellter Anbieter hochwertiger Produkte für die moderne Wohnküche. Schiffers: "Auch wenn der Anteil der Käufe im Internet bereits über 25 Prozent beträgt, soll der Kunde auch künftig das Look & Feel im stationären Handel erleben können. Aus diesem Grund haben wir in einer Vielzahl von US-Städten Zwilling-Shops zur breiten Präsentation unserer Marken- und Sortimentsvielfalt neu eröffnet."

Marken wie Zwilling und Staub sind insbesondere in asiatischen Ländern Statussymbole im Haushalt, die die eigene Kochkompetenz sowie den persönlichen Wohlstand beweisen. Davon profitiert das Solinger Unternehmen - der Auslandsanteil beträgt immerhin über 80 Prozent. Ein Ende des Wachstums ist bei Zwilling auch im laufenden Jahr nicht abzusehen. Das Unternehmen, das in Solingen 536 Mitarbeiter beschäftigt, will weiterhin Innovationen und Digitalisierung von Marketing & Vertrieb forcieren.

Risiken bedrohen den weiteren Aufschwung gleichwohl. Die sieht IVSH-Geschäftsführer Jens Heinrich Beckmann in unverändert hohen Energiekosten, seit einiger Zeit würden auch die Materialkosten wieder deutlich ansteigen. "Schwieriger als diese Dinge wiegen jedoch die zahlreichen Unwägbarkeiten auf wichtigen Auslandsmärkten wie etwa den USA und China, und zunehmend auch in wichtigen europäischen Nachbarländern", sagt Jens Heinrich Beckmann.

Quelle: RP