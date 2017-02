Tönisvorst: 103 Schüler sind an der Gesamtschule angemeldet

103 Anmeldungen hat die Gesamtschule in Gründung: 17 Externe und 86 Anmeldungen aus Tönisvorst.

Diese Information ist als Schnellmeldung am Freitag, 10. Februar, an die Bezirksregierung Düsseldorf, rausgegangen. Gestern schrieb die Stadt die externen Schulträger an, um eine so genannte Beschulungsvereinbarung zu treffen.

Das bedeutet: Die Nachbarschulträger erklären schriftlich, dass sie gegen die Aufnahme von Schülern aus ihrem Gebiet keine Einwände erheben.

Um die erforderlichen 100 Anmeldungen für eine Gesamtschule zu haben, bräuchte Tönisvorst also theoretisch die Beschulungsvereinbarung der Stadt Krefeld, hatten sich aus der Seidenstadt 15 Schüler an der Gesamtschule in Gründung angemeldet.

Die beiden anderen externen Anmeldungen stammen einmal aus Viersen und einmal aus Nettetal. Sobald die Stadt diese Information für 14 Schüler hat, wird sie diese ebenfalls an die Bezirksregierung schicken.

Sollte also der Konsens mit Krefeld vorliegen, gilt die von der Bezirksregierung ausgesprochene Genehmigung, und die Gesamtschule kann am 1. August 2017 starten. Für das Michael-Ende-Gymnasium haben sich 109 Schüler angemeldet: 93 davon aus Tönisvorst und 16 aus Krefeld.

Quelle: RP