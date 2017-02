Tönisvorst: Auto überschlägt sich auf der Landstraße

Ein 29-jähriger Viersener ist am Dienstag bei einem Unfall auf der Landstraße (L 475) schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr der Mann gegen 20.40 Uhr auf der Süchtelner Straße in Richtung Vorst.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam sein Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Der Fahrer war im Wagen eingeklemmt, wurde von Kräften der Viersener Feuerwehr befreit und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Unfall auf der geraden Strecke ist laut Polizei bisher ungeklärt.

Den Unfall soll ein Busfahrer gemeldet haben. Nach dem Überschlagen lag das Unfallauto unterhalb des Straßenniveaus, so dass der Wagen in der Dunkelheit kaum gesehen werden konnte. Auch die Frage, wielange das Auto im Graben lag, bis die Retter eintrafen, ist bisher noch nicht geklärt. Nach der Bergung wurde das Auto abgeschleppt. An dem Wagen entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme war die Süchtelner Straße komplett gesperrt.

(hb)