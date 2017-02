später lesen Tönisvorst Bayerisches Fest beim Frauenkarneval in Vorst FOTO: Norbert Prümen FOTO: Norbert Prümen Teilen

2017-02-12T18:42+0100 2017-02-13T00:00+0100

Die Bühne war bayerisch dekoriert, die Gäste waren teilweise im Bayernlook gekommen, die Damen im feschen Dirndl. Bayerisch ging es am Freitag und Samstag im "Haus Vorst" zu, wo die Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) von St. Godehard Karneval feierte. Mit einer Maß Bier in der Hand und mit bayerischen Klängen wurde das mehrstündige Programm eröffnet. Auf der Bühne fehlte der Schuhplattlertanz ebenso wenig wie die "Sonne des Südens" im Freistaat. Klar, dass da auch beim Tanz eine "Watsch"n" angedeutet wurde. Das Publikum ging von der ersten Minute an begeistert mit, denn rasch hatte es erkannt, dass die elf kfd-Frauen sich mächtig ins Zeug legten. Das betraf nicht nur die Texte bei den einzelnen Sketchen, sondern auch das Outfit auf der Bühne. Im rot-weiß-schwarzen Dirndl begrüßte Heike Kohnen die weibliche Narrenschar, die sich zu Beginn der Sitzung mit Kaffee und Kuchen gestärkt hatte.