Tönisvorst: Bühne frei für junge Künstler

Eine neue Veranstaltungsreihe wollen drei junge Frauen im Jugendfreizeitzentrum etablieren. "Open Stage" will Nachwuchstalenten die Möglichkeit geben, vor großem Publikum aufzutreten. Von Stephanie Wickerath

Sie sind es alle drei gewöhnt, im Rampenlicht zu stehen. Anika Scheil, 24 Jahre, ist Poetry Slammerin und trägt seit 2012 eigene Texte bei Literaturabenden vor. Tabea Beckers, 23 Jahre, spielt seit ihrer Kindheit Querflöte. Joanne Thiedecke, ebenfalls 23 Jahre alt, ist Sängerin. Nun wollen die jungen Frauen anderen Künstlern eine Möglichkeit geben, ins Rampenlicht zu treten und sich vor Publikum zu präsentieren.

"Open Stage", "Offene Bühne", heißt die Reihe, die am Freitag, 10. März, im St. Töniser Jugendfreizeitzentrum (JFZ) an der Gelderner Straße Premiere feiert. Vier Künstler aus der Region haben sich bereits auf der Facebook-Seite der Veranstalterinnen angemeldet. "Wir haben ein Duo mit Tanz und Klavier, einen Sänger, eine Poetry Slammerin und noch eine Sängerin", zählt Anika Scheil auf. Außerdem will Tabea Beckers die Veranstaltung mit einer Fotoausstellung im Foyer bereichern.

Zwischen 16 und 40 Jahre alt sind die Künstler, die das Programm der Premiere gestalten werden. Zwei bis drei weitere Talente können sich noch melden. "Wir möchten die Zahl der Künstler erstmal auf sechs bis sieben begrenzen", sagt Joanne Thiedecke. Auch die Zeit, die die Darsteller auf der Bühne haben, ist limitiert. "Zwischen fünf und zehn Minuten sollte der Auftritt dauern", sagt Tabea Beckers. So sei garantiert, dass keine Nummer zu langatmig werde und das Programm abwechslungsreich bliebe.

Die Idee, eine Veranstaltung für Musiker, Tänzer, Comedians, Schauspieler und Literaten ins Leben zu rufen, hatte Anika Scheil. "Ich fand es schade, dass es in Tönisvorst nichts gibt, wo Nachwuchstalente auftreten können", erzählt die 24-Jährige. Mit Joanne Thiedecke und Tabea Beckers fand die Slammerin zwei Gleichgesinnte. "Ein bisschen mehr Kultur von und für junge Leute tut der Stadt gut", findet Joanne Thiedecke. Und weil die schon einige Aktionen im JFZ gestartet hat, war die Lokalität für die Reihe schnell gefunden.

Bei Petra Schippers und Anette Wackers vom JFZ stießen die drei jungen Frauen mit ihrer Idee auf offene Ohren. "Wir haben uns schon lange gewünscht, dass die Bühne mehr genutzt wird und sind immer offen für solche Projekte", sagt Petra Schippers. Nun hoffe alle Beteiligten nur noch auf viel Publikum im Saal.

Quelle: RP