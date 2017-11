später lesen Tönisvorst CDU erarbeitet Programm für Digitalisierung 2017-11-03T17:27+0100 2017-11-04T00:00+0100

Die Mitgliederversammlung der CDU Tönisvorst am Dienstag, 21. November, erhält den Schwerpunkt Breitbandausbau und Digitalisierung. Dazu hat die CDU Tönisvorst seit einiger Zeit an einem 13 Seiten starken Konzept gearbeitet, das sie jetzt als Antrag in die Mitgliederversammlung einbringen will.