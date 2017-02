CDU-Fraktion auf neuen Wegen

Das erste Resümee für hundert Tage im Amt fiel positiv aus. Das überrascht nicht. Was bemerkenswert ist, betrifft den Stil der Kommunikation. Hier spricht nicht ein einsamer Entscheider, sondern ein ganzes Team - in deutlich zur Schau gestellter Harmonie.

Das ist neu in Tönisvorst und positiv. Natürlich gibt es noch etliche, die eher auf den Spaltpilz setzen und den neuen Elan für die Zukunft in Zweifel ziehen. Schau'n wir mal. Was der Fraktionsvorstand insgesamt auf den Weg bringt, vor allem in Sachen Haushalt, ist ambitioniert. Hier setzen vor allem Hamacher und Decher auf die Denkweise der freien Wirtschaft. Damit es eine Tönisvorst AG wird, muss man aber auch die Mitarbeiter mitnehmen.

