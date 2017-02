Tönisvorst: CDU stellt Antrag zum Einzelhandelskonzept

Für die Sitzung des Planungsausschusses am 8. März stellte die CDU-Fraktion zwei Anträge. "Wir wollen bei beiden Sachverhalten in 2017 zu Ergebnissen kommen", betont CDU-Planungssprecherin Christiane Tille-Gander.

Wie sie in einer Pressemitteilung informiert, fordert der erste Antrag einen Sachstandsbericht zum Einzelhandelskonzept und der zweite beschäftigt sich mit der städtebaulichen Entwicklung rund um das Schwimmbad.

Beim Sachstandsbericht zum in Arbeit befindlichen Einzelhandelskonzept geht es auch um ein Zentrenkonzept. Dieses war zuletzt am 4. Oktober Thema im Ausschuss. Seinerzeit wurden Änderungen besprochen, die bis Anfang Dezember eingearbeitet werden sollten, was aber nicht geschah. "In solchen Verfahren kann es immer wieder aus verschiedensten Gründen Verzögerungen geben", sagt Tille-Gander und zeigt damit durchaus Verständnis für den Zeitverzug, drückt aber gleichzeitig aufs Tempo: "Vor Ostern sollten wir es aber schon beraten und beschließen können." Ziel der CDU ist die Entwicklung des Einzelhandels planvoll zu steuern. Seit Jahren unterliege der Einzelhandel einem Strukturwandel, der sich auf unterschiedliche Weise bemerkbar mache. Neben der Etablierung neuer Betriebs- und Vertriebsformen sei die Entwicklung zu immer größeren Flächeneinheiten einer der nachhaltigsten Trends. Deshalb müsse der Einzelhandel mit Hilfe von bauordnungsrechtlichen Mitteln gestärkt, geschützt und unterstützt werden. "Wir wollen keine weiteren Standorte auf der sogenannten grünen Wiese, sondern eine wohnortnahe Grundversorgung dauerhaft sichern", unterstreicht Christiane Tille-Gander die Bedeutung des Einzelhandelskonzeptes innerhalb der Stadt- und Raumplanung.

Der zweite Antrag zielt ebenfalls auf eine städtebauliche Entwicklung. Die CDU möchte im Planungsausschuss über die städtebauliche Entwicklung der städtischen Flächen östlich und westlich des Schwimmbades, sowie einer Teilfläche nördlich der Roßstraße beraten. Ziel der Christdemokraten ist eine Überplanung dieses Areals, um modernen, barrierefreien und attraktiven Wohnraum für alle Generationen zu schaffen. Die CDU befürwortet dafür einen städtebaulichen Wettbewerb, um der Kreativität freien Raum zu geben.

Quelle: RP