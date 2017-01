Tönisvorst: Das Heilpädagogische Zentrum stellt sich seiner Vergangenheit

Am 27. April feiert die HPZ gGmbH ihren 50. Geburtstag. Doch bei allen offiziellen Feiern will die Geschäftsleitung auch ein dunkles Kapitel nicht verbergen. 1991 wurde ein HPZ-Geschäftsführer wegen Untreue entlassen und 1994 verurteilt. Von Heribert Brinkmann

Seit der vergangenen Woche fährt in Krefeld ein Bus der Stadtwerke Werbung für das HPZ. Das Heilpädagogische Zentrum Krefeld und Kreis Viersen wird als GmbH in diesem Jahr 50 Jahre alt. Am 24. April soll am Standort Siemensstraße in Krefeld mit vielen Gästen offiziell gefeiert werden.

Ein Blick ins Zeitungsarchiv zeigt aber, dass es in der Geschichte des HPZ auch ein dunkles Kapitel gibt. Am 3. November 1990 schreibt die RP "Geschäftsführer des HPZ beurlaubt". Berichtet wird von Unregelmäßigkeiten und Unkorrektheiten der Geschäftsführung. Der Viersener Oberkreisdirektor erteilte damals seinem Rechnungsprüfungsamt den Auftrag, die gesamten HPZ-Betriebe in Krefeld, Hochbend und Vinkrath gründlich unter die Lupe zu nehmen.

Der damalige Geschäftsführer wurde fristlos entlassen und 1994 von der 2. Strafkammer des Landgerichtes zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Von 1972 bis zu seiner Entlassung 1990 habe der Angeklagte kostenlos im HPZ gegessen und gratis seine Wäsche dort waschen lassen. Dadurch habe er im Laufe der Jahre knapp 50.000 Mark "gespart", hieß es damals in der Urteilsbegründung. Um noch mehr Geld ging es bei der Ausstattung seines Hauses. Dafür habe er auf Mitarbeiter und Materialien des HPZ zurückgegriffen. Von den rund 60.000 Mark Kosten wurden aber nur 20.000 in Rechnung gestellt und bezahlt.

Der heutige Geschäftsführer Dr. Michael Weber kam 2008 ans HPZ und stellt sich der Vergangenheit. Gerade im Jubiläumsjahr könne man dieses dunkle Kapitel nicht verschweigen. Weber nennt diese Episode "die schlimmste Krise" in der Unternehmensgeschichte des HPZ. Im Unternehmen sind heute noch Angestellte, die diese Krise miterlebt haben, tätig. Es gibt durchaus auch Zeitgenossen, die sich daran noch erinnern, wie etwa eine ältere Dame, die für den heilpädagogischen Kindergarten im Hochbend nichts spenden wollte.

Die Auswirkungen damals nach innen wie außen waren verheerend. Die Stadt Krefeld, einer der kommunalen Gesellschafter des HPZ, stellte mit Stadtrechtsdirektor Heinrich Janßen einen Interimsgeschäftsführer - bis 1991 mit Günter Schulze Dieckhoff ein neuer eigener Geschäftsführer das Amt übernahm und für neues Vertrauen werben musste. Ein "überaus schlechtes Unternehmensimage" hing dem HPZ über einen langen Zeitraum an. Dr. Weber hat mit Angestellten, die damals dabei waren und das Ganze erlebt haben, gesprochen und kommt zu dem Ergebnis, dass diese Machenschaften auf viele geradezu traumatisierend wirkten. Die Vorgänge aus den 1990er Jahren hatten Auswirkungen bis heute. So hat das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen die HPZ-Personalwirtschaft jährlich kontrolliert. Es ist schon lange Praxis, die Jahresabschlüsse durch einen Wirtschaftsprüfer erstellen zu lassen. Trotzdem hat der Kreis erst vor kurzem auf diese jährlichen Kontrollen verzichtet. Der nachgefolgte Geschäftsführer Günter Schulze Dieckhoff habe von 1991 bis zu seiner Pensionierung 2008 überaus solide und kaufmännisch korrekt gearbeitet - und die Kontrollen aushalten müssen.

Dr. Weber erlebte vor Kurzem, wie die Medikamententests der 1950er bis 70er Jahre im Essener Franz-Sales-Haus dazu führten, dessen Leiter für eine Tagung auszuladen und sein Tagungshotel zu boykottieren. Dr. Weber wird den Schatten in der HPZ-Geschichte in der Festschrift ansprechen. Er will für Transparenz eintreten. Aber dann wünscht er allen HPZlern und den Gästen eine unbeschwerte Feier.

Quelle: RP