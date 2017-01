später lesen Tönisvorst Eine Anwältin für Tierrecht erzählt aus ihrer Praxis FOTO: STRÜCKEN FOTO: STRÜCKEN Teilen

"Recht humorvoll": Susan Beaucamp, Anwältin für Tierrecht, kommt am Mittwoch, 18. Januar, 19 Uhr auf Einladung von "ighid"(Initiative gegen Hundekot in Deutschland) ins Kulturcafe "Papperlapapp" in Vorst. Sie kommt mit jeder Menge Humor. Und wird - anonymisiert versteht sich - von ihren lustigsten und interessantesten Fällen berichten: Deutschlands wohl bekannteste Anwältin für Tierrecht, Susan Beaucamp - unter anderem bekannt aus der Sendung "Hund, Katze, Maus ..." auf dem Fernsehsender Vox. Im Rahmen des Pilotprojekts für Deutschland, initiiert von der "ighid", wird die bekannte Tieranwältin Rechtsfragen zu Themen des Tierrechts beantworten. Und so gibt es für Besucher das besondere Bonbon, dass kostenlos und individuell Publikumsfragen beantwortet werden. Das veröffentlichte die Stadtverwaltung gestern in einer Pressemitteilung.