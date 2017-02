Tönisvorst: Einzelhandelskonzept für die Schublade?

Seit zweieinhalb Jahren bleibt die Entscheidung über das Einzelhandels- und Zentrenkonzept in der Schwebe. Die SPD hält es mittlerweile für verzichtbar, die MIT springt dem Werbering bei. Die Frage Edeka am Maysweg ist weiter offen. Von Heribert Brinkmann

In seiner Haushaltsrede kritisierte Hans Joachim Kremser (SPD) nicht nur den mangelnden Breitband-Ausbau, den fehlenden bezahlbaren Wohnungsraum und die stagnierende gewerbliche Entwicklung in Tönisvorst, sondern sprach auch das Einzelhandelskonzept an. Darauf könne man getrost verzichten. Diese Einschätzung rief eine wütende Replik von CDU-Ratsherr und MIT-Kreisvorsitzenden Maik Giesen hervor: Das Gutachten sei elementar wichtig für den Tönisvorster Einzelhandel. Die SPD habe wohl die Protestaktion des St. Töniser Einzelhandels vergessen, als vor vier Jahren die Schaufenster mit Papier zugeklebt wurden. Nachdem der Werbering mit seinem Antrag, die Willicher Straße für den Verkehr aus Richtung Nüss Drenk zu öffnen, scheiterte, solle sich die SPD lieber darüber Gedanken machen, wie man denn die Verkehrsströme in die Innenstadt leiten könne.

Keiner im Rat ging aber explizit auf das Einzelhandelskonzept ein, das zwar vorgestellt und diskutiert, aber nach zwei Jahren immer noch nicht zu einer Abstimmung vorgelegt wurde. 2013 hat die Stadt Tönisvorst ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept in Auftrag gegeben. Am 24. September 2014 stellten es Bürgermeister Thomas Goßen und Fachbereichsleiter Marcus Beyer zusammen mit dem Gutachter Dr. Rainer Kummer von Futura Consulting Eschweiler im Kaminzimmer des Rathauses der Presse vor. Den Entwurf von Dr. Kummer für ein Zentrenkonzept, das von der Stadt ins Internet gestellt wurde, ist mit dem 9. Februar 2015 datiert.

Das letzte Lebenszeichen des Einzelhandelskonzeptes stammt aus der Sitzung des Planungsausschusses im Oktober 2016. Dort berichtete die Verwaltung, die Gespräche mit der Bezirksregierung hätten lediglich für Vorst eine Änderung ergeben. Fragt man jetzt im Rathaus nach, warum das Konzept immer noch nicht beschlossen wurde, heißt es lediglich, alles sei im Lot. Das Verfahren, das die umliegenden Kommunen und die Bezirksregierung mit einbinde, dauere eben seine Zeit.

Streit um die Inhalte hat es schon viel früher gegeben. Das Konzept will die Innenstädte stärken und legt verbindlich ein Gebiet fest, in dem Einzelhandel angesiedelt werden darf. Das von Kummer vorgelegte Konzept macht am Wilhelmsplatz einen Schlenker, um den Action-Markt an der Benrader Straße einzubeziehen, aber schließt eine zukünftige Ansiedlung eines Edeka-Marktes am Maysweg aus. Edeka plante dort in direkter Nachbarschaft zum bestehenden Lidl-Markt einen 2000 qm-Lebensmittelmarkt zu errichten. Direkt am oder in der Nähe des Südrings konzentrieren sich mit Lidl, Penny, Trinkgut, dem Otten Outlet-Center und Aldi Süd Lebensmittel- und Textilanbieter - ein Nebenzentrum zur Hochstraße?

Werbering und Rewe-Markt an der Ringstraße haben sich klar gegen eine Neuansiedlung am Maysweg ausgesprochen. Sie fürchten eine Schwächung der Hochstraße, Kundenströme würden verlagert und erreichten nicht mehr die Innenstadt. Die SPD-Fraktion forderte eine Umfrage unter den Bürgern, ob mehr Konkurrenz erwünscht werde oder ob das bestehende Angebot (Rewe) genüge. Die beschlossene Umfrage war aber auf der Homepage der Stadt so versteckt, dass die Resonanz gleich null blieb. Die SPD war verärgert und argwöhnte System in diesem Vorgehen. Seitdem ist Hängen im Schacht.

Quelle: RP