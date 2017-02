Tönisvorst: Feuerwehr ganz mit neuer Schutzkleidung

Zur Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst im großen Saal von "Haus Vorst" in Vorst. Neben den derzeit 193 Wehrangehörigen, die sich aus Mitgliedern beider Tönisvorster Löschzüge St. Tönis (62) und Vorst (42) - sowie den Mitgliedern von Jugendfeuerwehr (31), Musikzug (25) und Ehrenabteilungen (33) zusammensetzen, konnte der Leiter der Feuerwehr Tönisvorst, Stadtbrandinspektor Rolf Peschken, auch Gäste aus der Politik begrüßen.

Die Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst musste im vergangenen Jahr zu insgesamt 240 Einsätzen ausrücken. Das bedeutet eine leicht gesunkene Anzahl an Einsätzen, im Vergleich zu 2015 mit insgesamt 265 Einsätzen. Für eine rein ehrenamtliche Freiwillige Feuerwehr wie die Tönisvorster Feuerwehr ist es eine hohe Einsatzzahl. Besonders erwähnenswert bei der Vielzahl der Einsätze sind mehrere Zimmer- und Wohnungsbrände, die aber eigentlich alle noch zum normalen Alltagsgeschäft gehörten und zahlreiche technische Hilfeleistungen. An größeren Bränden sind die Einsätze beim Dachstuhlbrand eines Anbaus auf der Mühlenstraße und der Brand in der Produktion bei Abbelen im Dezember in Erinnerung geblieben. Am Ostermontag ereilte die Tönisvorster Feuerwehr ein Großeinsatz aus dem Bereich Gefährliche Stoffe und Güter, ebenfalls bei Abbelen in Vorst. Hier war Ammoniak durch ein Leck ausgetreten.

Auch ein Einsatz im Rahmen der Bereitschaft 3 des RP Düsseldorf im Juni nach Sonsbeck und Hamminkeln zur Beseitigung von Unwetterschäden forderte die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr. Für den Löschzug Vorst fielen im Berichtsjahr 74 und für den Löschzug St. Tönis 166 Einsätze an.

Bürgermeister Thomas Goßen, der zusammen mit Fachbereichsleiter Wolfgang Schouten und Wehrführer Rolf Peschken, den Haushaltsentwurf bezüglich des Produkts Feuerwehr vorstellte, erläuterte die geplanten Anschaffungen in 2017. Einer der größten Posten ist mit fast 70.000 Euro der weitere Austausch der persönlichen Schutzkleidung der ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst. Dieses Austauschprogramm, in dessen Rahmen eine veraltete Schutzkleidung gegen eine neue sandfarbene und mit dem Hochleistungsgewebe PBI-Matrix ausgestattete Bekleidung ausgetauscht wird, läuft schon seit mehreren Jahren und kann nun zum Abschluss gebracht werden. Alle Kameraden werden dann mit der neuen Schutzbekleidung ausgestattet sein. Weiterhin kommen im Jahre 2017 zwei neue Mannschaftstransportfahrzeuge zur Auslieferung - hier werden 20 Jahre alte Fahrzeuge ersetzt. Eines dieser Fahrzeuge steht durch technischen Vollausfall schon seit längerer Zeit nicht mehr zur Verfügung. Im Jahre 2016 wurde beim Löschzug St. Tönis ein neuer Rüstwagen im Wert von rund 448.000 EUR in Dienst gestellt. Dieses Rosenbauer-Fahrzeug auf einem Mercedes-Benz-Fahrgestell wurde dringend erwartet und ersetzt ein Vorgängerfahrzeug von 1992. Bürgermeister Thomas Goßen, Fachbereichsleiter Wolfgang Schouten und Wehrführer Rolf Peschken zeichneten dann langjährige, verdiente Feuerwehrkameraden aus.

Quelle: RP