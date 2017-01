später lesen Tönisvorst Flächennutzungsplan: Bürger können sich jetzt beteiligen Teilen

Drei Flächen im Flächennutzungsplan sollen geändert werden. Zwei davon sind in Vorst, eine in St. Tönis. So handelt es sich zum einen um die Fläche für das neue Baugebiet "Vorst Nord" nördlich der Schlufftrasse, wo aus landwirtschaftlicher Fläche eben Wohnfläche werden soll.