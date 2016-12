Tönisvorst: Für die Teilhabe behinderter Menschen

Das Heilpädagogische Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH (HPZ) ist erster Social Reporting Champ Deutschlands. Zu diesem Ergebnis kam eine fünfköpfige Fachjury nach Durchsicht von 28 Jahresberichten, die nach dem Social Reporting Standard (SRS) verfasst wurden. Gestiftet wird das Preisgeld von 5000 Euro von der Social Reporting Initiative, die seit 2011 die Verbreitung und Weiterentwicklung des wirkungsorientierten Berichtsrahmens SRS vorantreibt. HPZ-Geschäftsführer Dr. Michael Weber zeigte sich hocherfreut über die Zuerkennung des Preises und betonte bei der feierlichen Entgegennahme in der "Wolkenburg" in der Kölner Altstadt auch den Nutzwert des SRS für die eigene Organisation.

Nach Ansicht der unabhängigen Jury, die sich aus Dr. Andreas Dexheimer (Geschäftsführer der Diakonie Jugendhilfe Oberbayern), Dr. Berit Adam (Professorin für Öffentliches Management an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin), Julia Meuter (Projektmanagerin der Stiftung Bürgermut), Pavel Richter (Geschäftsführer von Open Knowledge) und Karsten Timmer (panta rhei Stiftungsberatung GmbH) zusammensetzte, bestach das HPZ insbesondere durch die große methodische Sorgfalt und den hohen Grad an Transparenz. Neben dem HPZ erfuhren Klasse 2000 und My Fertility Matters eine lobende Erwähnung.

Für Jan Engelmann, Geschäftsführer der Social Reporting Initiative, gibt das HPZ mit seinem Jahresbericht 2015 ein Exempel für den sozialen Sektor ab: "Die meisten Organisationen begnügen sich mit einer bunt bebilderten Leistungsschau, die allerdings nichts über ihren besonderen Ansatz zur Lösung eines gesellschaftlichen Problems verrät. Das HPZ hingegen kann sehr überzeugend belegen, was seine Programme für die Teilhabe behinderter Menschen in der Arbeitswelt, die beteiligten Unternehmen sowie die öffentliche Hand tatsächlich erbringen."

Die Initiative im Internet: www.social-reporting-standard.de/

