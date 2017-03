später lesen Tönisvorst Gesamtschule Tönisvorst: Zustimmung aus Krefeld 2017-03-01T17:43+0100 2017-03-02T00:00+0100

Der Schulträger der Stadt Krefeld wird dem Ausschuss für Schule und Weiterbildung in seiner nächsten Sitzung am 7. März empfehlen, gegenüber der Stadt Tönisvorst zu erklären, dass die Stadt Krefeld gegen die Aufnahme von 17 in Krefeld wohnenden Schülern an der Gesamtschule Tönisvorst keine Einwände erhebt. Diese Nachricht hat Benedikt Winzen, SPD-Fraktionsvorsitzender in Krefeld, auf Nachfrage von der Krefelder Schulverwaltung mitgeteilt bekommen.