Tönisvorst Godehard-Oktav: Bischof Dieser hält die Festpredigt 2017-04-28

Der neue Bischof von Aachen, Dr. Helmut Dieser, kommt nach Vorst. Am Sonntag, 7. Mai, hält er die Predigt in der Festmesse um 9 Uhr, an die sich die Godehard-Prozession anschließt.