Tönisvorst: Grüne fordern Baumschutzsatzung für Tönisvorst

Enttäuscht zeigten sich die Grünen über das Ergebnis der Abstimmung im letzten Umweltausschuss zur Umgestaltung des Straßenbegleitgrüns am Biwak. Dort würden wiederum Bäume gefällt, deren Pflege zu aufwendig sei. Meral Thoms, umweltpolitische Sprecherin von Bündnis 90 /Die Grünen: "Unserer Ansicht nach wird es sich hier zu leicht gemacht. Tönisvorst hat mittlerweile einen Bestand an Bäumen entlang der Straßen und Wirtschaftswege, der weit unter dem Durchschnitt liegt. Bei uns kommen lediglich sechs Bäume auf 1000 qm Fläche. In anderen Kommunen sei dieser Wert dreimal so hoch. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass in Tönisvorst keine Baumschutzsatzung mehr existiert", heißt es in der Pressemitteilung der Tönisvorster Grünen.