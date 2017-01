Tönisvorst: Gymnasium mit eigener Musikgruppe

Mit gut 200 Teilnehmern stellt das Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst wieder die größte Gruppe beim diesjährigen Tulpensonntagszug in St. Tönis. Die Schule nutzt die Gelegenheit, um für sich zu werben. Von Stephanie Wickerath

Im Kunstraum des Michael-Ende-Gymnasiums (MEG) herrscht Gedränge. Die Tische sind übersät mit Hemden, Schablonen, Pinseln und Farbtöpfen. Überall wird gezeichnet, gemalt und gebastelt. Auf den Fluren laufen Kinder mit Kostümen in den Händen zwischen den Räumen hin und her. "Wo wird der Schriftzug gestempelt?", wendet sich eine Schülerin an Stephan Küpper. Der Mathe-, Musik- und Sportlehrer ist heute "Mädchen für alles", denn er hat die Organisation des Unternehmens "Karnevalszug" übernommen. Weil Küpper als gebürtiger Kölner aber den Karnevalsvirus in sich trägt, ist der Lehrer mit Herz und Seele bei der Sache und behält auch im größten Trubel den Überblick. Außerdem steht ihm mit Lisa Neuwirth noch eine Kollegin zur Seite.

Etwa 100 Sechstklässler und ihre Mütter, vereinzelt auch Väter, sitzen an diesem Nachmittag in den verschiedenen Räumen der Schule, um gut 200 Karnevalskostüme für den St. Töniser Tulpensonntagszug zu gestalten. Das Motto des Gymnasiums in dieser Session ist nicht - wie sonst oft - den Büchern von Michael Ende entnommen. Vielmehr will die Schule, die sich vermutlich ab dem nächsten Schuljahr gegen die neue Tönisvorster Gesamtschule behaupten muss, den Zug durch den Ort nutzen, um zu zeigen, was sie zu bieten hat.

Und so gibt es drei verschiedene Kostüme, die für die drei Bildungsgänge werben, die das MEG den Schülern ab der Jahrgangsstufe 7 ermöglicht. "Die Bilis, also der deutsch-englische Zweig, tragen die englische und die deutsche Fahne auf weißen Hemden", erzählt Stephan Küpper. Außerdem bekommen sie eine englische Melone auf den Kopf, die ebenfalls in den Farben der beiden Fahnen angemalt wird - Brexit hin oder her. Der Mint-Zweig, der die naturwissenschaftlichen und technischen Fähigkeiten fördert, wird durch eine Glühbirne symbolisiert, die auf die Hemden gemalt wird. Und damit allen auch wirklich ein Licht aufgeht, gehören noch ein paar Kabel zum Kostüm.

Der klassische Zweig wird durch schwarze Maleranzüge dargestellt, auf denen in Neonfarben eine Vielzahl von Fächern und Möglichkeiten aufgelistet sind und zu denen ein Doktorhut gehört. Ausgesucht haben das Motto "Ob klassisch, bili oder Mint - wir haben was für jedes Kind" die Eltern der rund 130 Sechstklässler. Diese Stufe geht seit neun Jahren traditionell beim Karnevalszug mit. Auch die Kostüme haben sie entworfen, wobei ihnen mit Karin Carlhoff und Petra Silbernagel zwei Mütter von ehemaligen Schülern zur Seite standen, die seit Jahren die Kostümgruppe leiten.

Nicht dabei ist diesmal die Forstwalder Elterngruppe, die in den vergangenen Jahren immer durch besonders aufwendige Kostüme und Bastelarbeiten aufgefallen ist und damit oft dazu beigetragen hat, dass das MEG bereits mehrfach als originellste Fußgruppe von der Jury ausgezeichnet worden ist. "Dafür werden aber einige Musiker des Schulorchesters mitziehen", verrät Stephan Küpper, der das Orchester leitet. Neben viel Bildung wird es also auch flotte Musik geben.

Und auch Orden verteilen die Schüler wieder. 1000 Papporden, die dank der Sponsoren Paracelsus Apotheke und St. Töniser Obsthof, mit vielen Süßigkeiten gefüllt werden können, gilt es unter das närrische Volk zu bringen.

