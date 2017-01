Tönisvorst: Halbmarathon durch die Apfelplantagen

Ende April ist es wieder so weit: Mehr als 1000 Sportler werden zum Apfelblütenlauf in Vorst erwartet. Erstmalig gibt es eine Pasta-Party und einen Halbmarathon. Die Walker bekommen eine eigene Veranstaltung im September. Von Stephanie Wickerath

Auch wenn Bürgermeister Thomas Goßen von einer Traditionsveranstaltung spricht, heißt das nicht, dass es bei der diesjährigen Auflage des Apfelblütenlaufs am 23. April keine Neuerungen gibt. "Wir bieten erstmals einen Halbmarathon über 21 Kilometern an", sagte Annica Schüller, die gemeinsam mit Manuel Kölcker die sportliche Leitung übernommen hat. "Der Zeitpunkt dafür ist perfekt, denn eine Woche später startet der Düsseldorf-Marathon", sagt Kölcker, Vorsitzender der Seidenraupen Krefeld und selber Langstreckenläufer. Außerdem gibt es zum ersten Mal am Abend vor der Laufveranstaltung eine Pasta-Party im Foyer von Charity-Partner Action Medeor.

Und noch etwas ist neu, wie Roland Beurskens vom TV Vorst berichtet: "Die Walker sind bisher immer etwas untergegangen", sagt der Mitorganisator, "deshalb bekommen sie jetzt ihre eigene Veranstaltung." Gemeinsam mit dem Kreissportbund wird der "Kreis-Lauf" am 17. September, 10 Uhr, in Vorst ausgerichtet. Jörg Anstötz vom Kreissportbund hofft, dass die 150 Walker, die im vorigen Jahr beim Apfelblütenlauf am Start waren, in diesem Jahr zum "Kreis-Lauf" kommen. "Die Strecke ist die gleiche", sagt Anstötz, die Walker können zwischen fünf und zehn Kilometern wählen. Eine Anmeldung sei nicht nötig, auch werde keine Startgebühr erhoben. "Wir werden aber um eine Spende für Action Medeor bitten." Bernd Pastors von Action Medeor freut sich darüber, dass es jetzt zwei sportliche Veranstaltungen rund um das Gelände des Medikamentenhilfswerks geben wird. "Im vorigen Jahr haben wir Spenden in Höhe von 9445 Euro durch den Apfelblütenlauf bekommen", sagt der Vorsitzende. Das Geld sei in die medizinische Versorgung von Flüchtlingen im Nordirak und in verschiedene afrikanische Länder geflossen. "Dort bekämpfen wir Fluchtursachen, indem wir die Lebensbedingungen verbessern", erklärt Pastors. Und auch in diesem Jahr ist damit zu rechnen, dass wieder viel Geld zusammenkommt, denn jeder Läufer zahlt zusätzlich zu den Anmeldegebühren automatisch fünf Euro für Action Medeor. Auch der Erlös des Kuchenverkaufs, den die Eltern der St. Töniser Grundschule Hülser Straße wieder übernehmen, wird gespendet. "Und viele unserer Schüler werden an den Kinderläufen teilnehmen", sagt Schulleiterin Beate Jacobs. So gibt es einen Bambini-, Kids- und Juniorlauf über jeweils 500 Meter. Auch vom Michael-Ende-Gymnasium werden wieder rund 100 Jugendliche der Stufe EF am Start sein, wie Sportlehrer Leif Busch berichtet. Sie starten beim Fünf- oder Zehn-Kilometerlauf. Die Schirmherrschaft hat die Tönisvorster Apfelkönigin Sonja Schmidt.

Zum Rahmenprogramm gehören Auftritte der Bands "4 good reasons" und "Groove Company" sowie Aktionen für Kinder. Außerdem sind die Alexianer mit Koordinationstest, Laktatmessung und Blutdruckmessung vor Ort. "Wir bieten am 10. März auch wieder einen Info-Abend zum Thema Laufen an", informiert Pressesprecher Frank Jezierski. Auch wöchentliche Lauftreffs zur Vorbereitung gehören zum Angebot der Alexianer.

