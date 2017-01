später lesen Tönisvorst Heimatbund St. Tönis will verstärkt um neue Mitglieder werben FOTO: Heimatbund FOTO: Heimatbund Teilen

2017-01-16T17:37+0100 2017-01-17T00:00+0100

Rund 50 Mitglieder kamen zur Versammlung des Heimatbundes St. Tönis in der Aula der Realschule Leonardo Da Vinci. Der Vorsitzende Dr. Erich Tizek blickte auf ein wieder ereignisreiches Jahr zurück und gedachte auch der beiden verstorbenen Ehrenmitglieder: der langjährigen Schriftführerin Anneliese Funken und Alt-Bürgermeister Richard Beckers. Tizek rief in seiner Ansprache auch dazu auf, im Freundes- und Verwandtenkreis dafür zu werben, Mitglied im Heimatbund zu werden und so die Vereinszwecke zu unterstützen.