Tönisvorst: Historisches und Aktuelles gut verknüpft

Pünktlich vor dem Jahresende liegt das aktuelle Heft des Heimatbundes St. Tönis vor. 44 Seiten ist es dick, und die sind gut gefüllt mit aktuellen und historischen, mit ernsten und heiteren Themen. Von Stephanie Wickerath

In diesem Jahr kam es etwas später als gewohnt, dafür ist es aber voller interessanter Themen aus St. Tönis: Der Heimatbund hat sein aktuelles Heft den 1300 Mitgliedern frisch gedruckt unter den Tannenbaum gelegt. Zweimal im Jahr erscheint der "St. Töniser Heimatbrief", und den Hauptautoren Werner Lessenich, Guido Beckers und Hajo Thelen gelingt es stets, Aktuelles und Historisches gekonnt zu verknüpfen. Auch Dr. Erich Titzek, Vorsitzender des Vereins, zeigt sich zufrieden. "Diesmal ist uns ein besonders abwechslungsreiches Heft gelungen", sagt Titzek bei der Vorstellung in der Volksbank.

Auf der Titelseite ist das Haus zu sehen, das fast 200 Jahre lang den Eingangsbereich der St. Töniser Fußgängerzone prägte und nun für immer verschwunden ist: das Hagen-Haus, auch bekannt als "Haus Pohl Moden", weil das Bekleidungsgeschäft der letzte Mieter des Ladenlokals im Erdgeschoss war. Auf dem Foto, das laut Heimatbund-Archivar Werner Lessenich aus dem Jahr 1925 stammt, ist das Haus aber noch in seiner ursprünglichen Architektur, also ohne Ladenlokal, zu sehen. Der Text im Heft erzählt die Geschichte des Hauses, das lange die Gaststätte Hagen beherbergte und dem Ausbau der Straßenbahnlinie getrotzt hat. Nun entsteht an dieser Stelle ein dreigeschossiger Neubau.

An ein ganz besonderes Ereignis, das sich vor genau 50 Jahren zugetragen hat, erinnert ein Text von Michael Lessenich. Damals gelang der A-Jugend des Spielvereins St. Tönis ein sensationeller Erfolg. Die damals 17- und 18-jährigen SV-Spieler wurden Niederrheinmeister. "Die Jugendarbeit beim SV war zu dieser Zeit herausragend und zählten zu den allerbesten im Fußballkreis", schreibt Lessenich. Jupp Levels, Kapitän der Helden von damals, der zur Vorstellung des Heimatheftes gekommen ist, bestätigt das: "Fünf Mitglieder aus der Mannschaft waren in der Niederrhein-Auswahl. Wir haben sensationelle Spiele gehabt, Schwarz-Weiß Essen haben wir 8:2 geschlagen, die Fohlenelf der Borussia 2:1 und den VfR Neuss 8:3." Mehr als 1200 Zuschauer kamen damals zu den Heimspielen der SV-Spieler. Zurück in die Gegenwart führt ein Text von Peter Korall, der über die Flüchtlingspolitik in Tönisvorst schreibt und das Resümee zieht: "Wir schaffen das!" Zu diesem Thema passt das Porträt über Karin Steffan, das Guido Beckers für seine Serie "Menschen in St. Tönis" verfasst hat. Die frisch pensionierte Standesbeamtin und langjährige Presbyterin der evangelischen Kirchengemeinde an der Hülser Straße ist sehr engagiert im Verein Flüchtlingshilfe Tönisvorst.

Andere Porträts im Heft erinnern an Dr. Ernst Boekels, der vor mehr als 50 Jahren das Medikamenten-Hilfswerk Action Medeor gegründet hat, an Richard Beckers, erster Bürgermeister der Gemeinde Tönisvorst, an Hans Wolters, der seit 60 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist, an Michael Steeg, der 25 Jahre lang Pressesprecher der Feuerwehr war, an Jürgen Kuhlenschmidt, langjähriger Vorsitzender des Martinskomitees, und an Marvin Zander, Deutscher Landesmeister im American Football.

Weitere Themen im 176. Heimatbrief sind die gelungene Ausstellung "Klasse(n)fotos" im Heimathaus an der Antoniusstraße, das Marienheim, der älteste Kindergarten von St. Tönis, und die Arbeitsgemeinschaft "Stolpersteine", die Schüler des Michael-Ende-Gymnasiums ins Leben gerufen haben. Hajo Thelen hat außerdem einen ausführlichen Jahresrückblick zusammengetragen, der alle wichtigen St. Töniser Themen aus dem Jahr 2016 in Kurzform präsentiert.

Quelle: RP