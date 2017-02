später lesen Tönisvorst Keine Entscheidung zum Bau von Zahlparkplätzen am Wasserturm FOTO: KAISER FOTO: KAISER Teilen

Twittern





2017-02-02T17:57+0100 2017-02-03T00:00+0100

Mehr Parkplätze müssen her am Wasserturm in St. Tönis. Da sind sich fast alle Fraktionen und auch die Verwaltung einig. Aber sollen die Autofahrer dafür zahlen, dass sie ihren Wagen dort abstellen können? An dieser Frage scheiden sich die Geister im Bau- und Verkehrsausschuss. "Niemand hat das Recht auf einen kostenfreien Parkplatz", sagt Olaf Kaiser (FDP). "Wir sind nicht in der Kölner Innenstadt, in Tönisvorst ist kein Parkplatz bewirtschaftet", sagt dagegen Hans-Joachim Kremser (SPD). "Die Straße muss freibleiben, Bürgerbus und Landmaschinen müssen da durch, mehr Parkplätze sind nötig", sagt Michael Lambertz (UWT). "Wir wollen nicht noch mehr Fläche versiegeln", sagt Meral Thoms (Grüne), "die Spaziergänger sollen am Schulzentrum parken." Von Stephanie Wickerath