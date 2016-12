Tönisvorst: Kinder haben anderen Blick auf die Welt

Generationenwechsel im katholischen Familienzentrum Marienheim St. Tönis: Leiterin Maria Leyendeckers sowie die beiden Erzieherinnen Irmgard Schumacher und Brigitte Wolters gehen Ende Januar in den Ruhestand. Von Stephanie Wickerath

Irmgard Schumacher hat eine ganz besondere Verbindung zum katholischen Familienzentrum Marienheim. "Ich war selber als Kind hier", erzählt die 63-Jährige. Damals hieß das Familienzentrum noch Kindergarten, war im Altbau nebenan und wurde von den Nonnen des Ordens Unserer Lieben Frau geführt. Vieles hat sich seitdem verändert, nur "Schumi" wie die Kinder ihre Erzieherin liebevoll nennen, ist immer noch da. Aber auch diese Ära geht zu Ende. Am 31. Januar tritt die St. Töniserin den passiven Teil ihrer Altersteilzeit an und verlässt die Einrichtung.

Und nicht nur sie. Auch die 64-jährige Brigitte Wolters, die seit 45 Jahren als Erzieherin im Marienheim arbeitet und manche St. Töniser Familie in dritter Generation kennt, geht in den Ruhestand. Außerdem verlässt Maria Leyendeckers (63 Jahre) die Einrichtung. Seit 2004 hat die diplomierte religions-pädagogische Pastoralreferentin das Haus geführt. Später kam noch der zweite katholische Kindergarten im Ort, St. Antonius, hinzu, dessen Leitung die Gemeinde ihr übertrug.

Ein bisschen wehmütig sind die drei Damen ob ihres Abschieds schon, aber sie versichern: "Wir übergeben das Haus in gute Hände. Das Marienheim hatte immer ein tolles Team und daran wird sich nichts ändern." Und auch im Antonius-Kindergarten sei alles auf einen guten Weg gebracht. Wer die Leitung des Familienzentrums und des St. Antonius-Kindergartens übernimmt, will Maria Leyendeckers noch nicht verraten. Nur so viel sei gesagt: Es wird voraussichtlich niemand Unbekanntes sein.

Dass Maria Leyendeckers, Irmgard Schumacher und Brigitte Wolters sich im nächsten Jahr langweilen, steht nicht zu befürchten. Alle drei sind gefragte Großmütter und haben viele Interessen. So will Maria Leyendeckers einige Umbauten an ihrem Bauernhof vornehmen, Brigitte Wolters spielt seit vielen Jahren Theater bei der Forstwalder Theatergruppe und Irmgard Schumacher ist Vorsitzende der Kolpingsfamilie St. Tönis.

Die Kinder aber, da sind sich die Drei sicher, werden sie vermissen. "Ich habe immer gerne mit den Kindern gearbeitet", sagt Irmgard Schumacher. "Kinder sind genial, neugierig, interessiert und ehrlich", stimmt Brigitte Wolters zu. Und Maria Leyendeckers fügt an: "Sie beamen uns jeden Tag in eine andere Wirklichkeit, weil sie im Hier und Jetzt leben und einen ganz anderen Blick auf die Welt haben." Als Beispiel gibt sie ein Gespräch wieder, das sie neulich auf dem Flur belauscht hat: "Ein Mädchen wird gefragt, was es mal werden will, wenn es groß ist, und das Kind sagt: Ich will ich werden."

Vieles haben die drei Frauen in den vergangenen Jahren im Familienzentrum erlebt und gestemmt. Seien es der Neubau und der Umzug in den topmodernen, großen Kindergarten, die Aufnahme von Kindern unter drei Jahren oder die Integration von Flüchtlingskindern, die nicht in allen Fällen reibungslos verlief. "Die Flüchtlingskinder haben vieles erlebt, was man niemandem wünscht, das bleibt nicht ohne Spuren", sagt Maria Leyendeckers. Aber die Marienheimkinder seien offen auf die Neuen zugegangen und hätten sehr dazu beigetragen, dass die Flüchtlingskinder sich nicht mehr so fremd fühlen und wieder unbeschwert spielen können.

Auch wenn es nun einen Generationenwechsel im Marienheim geben wird, bleiben doch noch viele erfahrene Erzieherinnen im Team. "Wir hatten immer eine gut durchmischte Altersstruktur", sagt die Leiterin, "dadurch haben wir auch weiterhin einige Erzieherinnen über 50 und einige unter 30 im Haus."

Quelle: RP