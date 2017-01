später lesen Tönisvorst Krankenhaus kocht für "Mullewapp" FOTO: Wolfgang Kaiser FOTO: Wolfgang Kaiser Teilen

2017-01-26

Im Bistro der städtischen Kindertagesstätte "Mullewapp" an der Feldstraße in St. Tönis gibt es panierte Schnitzelchen, Reis und Erbsen. Die Speisen dampfen und duften verführerisch. Das Mittagessen kommt aber diesmal nicht aus den Töpfen und Pfannen der beiden Kita-Köchinnen Barbara Mantay und Melanie Neikes, sondern es wurde in großen grauen Thermoboxen herantransportiert. Frisch gekocht wurde es nur wenige Hundert Meter entfernt in der Großküche des Krankenhauses Maria-Hilf der Alexianer in Tönisvorst.