Tönisvorst: Mörder, Liebhaber und Spaßmacher

Der Stadtkulturbund Tönisvorst hat das vorläufige Programm der Abo- und Sonderveranstaltungen in der Spielzeit 2017/2018 bekannt gegeben. Dabei setzen die Organisatoren auf bekannte Namen, Komödien und Krimis. Von Heribert Brinkmann

"Dinner for Spinner" - mit dieser Komödie von Francis Veber startet der Kulturbund am 8. Oktober nach der Sommerpause in die neue Spielzeit 2017/2018, wie Vorsitzender Peter Siegel beim MIT-Neujahrsempfang verriet. In der Produktion des Tournee-Theaters Thespiskarren Hannover kann sich Tom Gerhardt "austoben". Im Abo-Programm folgt am 16. Dezember die Neil-Simon-Komödie "Der letzte der feurigen Liebhaber". In der Landgraf-Produktion sind Martin Lindow und Sabine Kaack zu sehen, die aus zahlreichen Fernsehrollen bekannt sind. Für das Neujahskonzert ist erneut die Junge Philharmonie der Ukraine aus Lemberg am 6. Januar 2018 zu Gast in St. Tönis.

Im neuen Jahr geht es dann mit einem Krimi weiter. Am 20. Januar lockt "Ein brillanter Mord" ins Forum Corneliusfeld. Im Thriller von James Cawood spielen Ursula Buschhorn, Michel Guillaume und Marcus Widmann. Eine Produktion der Komödie im Bayrischen Hof München ist am 4. März zu Gast. Die München zeigen "Gut gegen Nordwind", ein Schauspiel von Daniole Glattauer mit Ann-Cathrin Sudhoff und Ralf Bauer. Die sechste Abo-Vorstellung am 28. März ist wieder ein Schauspiel von Danile Glattauer, wieder eine Produktion der Komödie im Bayrischen Hof. Annica Dobra spielt im Schauspiel "Arthur und Claire".

FOTO: Michael Scholten

FOTO: Michael Scholten

Die sechs Vorstellungen im Sonderprogramm können einzeln gebucht werden (natürlich können auch die Abo-Vorstellungen einzeln besucht werden, sofern es noch Karten gibt). Das Sonderprogramm eröffnet das Improvisationstheater Springmaus mit seinem neuen Programm am 13. Oktober. Wie schon gewohnt, folgt dem Neujahrskonzert am Samstagabend ein identisches Konzert am Sonntag. Am 7. Januar um 11 Uhr dann wieder die Jungen Philharmonie der Ukraine zu hören. "Ass-Dur" heißt es dann aber erst am 23. Februar bei der Musik-Comedy. Das Musik-Kabarett Ass-Dur kommt mit seinem Programm "2. Satz - Largo maggiore" auf die Bühne. Damit setzen sie ihre spritzige Mischung aus intelligentem Musikkabarett (Benedikt) und weniger intelligentem Musikkabarett (Dominik) fort.

Kinder und deren Eltern können sich schon mal auf "Die kleine Hexe" freuen. Die Burghofbühne Dinslaken bringt den Klassiker nach dem Kinderbuch von Otfried Preußler für Kinder ab vier Jahren am 10. März 2018 auf die St. Töniser Bühne. Schnell ausverkauft wird sicherlich der Auftritt von Jürgen Becker am 4. Mai 2018 sein. Der Kölner Kabarettist präsentiert dann sein neues Programm. Zu wirklich der letzte Termin in der nächsten Saison ist Torsten Sträter am 8. Juni 2018. Passend dazu der Titel seines Programmes "Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein." Der Kabarettist verspricht, sein neues Programm sei "noch guter" als sein Erfolgshit "Selbstbeherrschung umständehalber abzugeben". Und natürlich gibt es eine große Tüte Pointen plus drei Minuten Polit-Kabarett. Typisch Sträter : "Wie sagte schon René Descartes: ,Man sollte sich nur den Gegenständen zuwenden, zu denen klarer und unzweifelhafter Erkenntnis unser Geist zuzureichen scheint.' Ich hab keine Ahnung, was das bedeuten soll."

Nach dem vorläufigen Programm sind also nur noch sechs Sonderveranstaltungen im Angebot, im akutellen Programm sind es noch zehn Termine. Was sich nicht ändert: Alle Aufführungen finden im Forum Corneliusfeld an der Corneliusstraße 25 in St. Tönis statt.

Quelle: RP