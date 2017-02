Tönisvorst: Neue Erlebniswelten für junge Vorster

Deutlich aufgewertet werden sollen einige Spielplätze im Stadtteil Vorst. Besonders ältere Kinder, Jugendliche und auch Senioren stehen im Mittelpunkt der Neugestaltung. 135.000 Euro will die Stadt investieren. Von Stephanie Wickerath

Schon jetzt gebe es zu wenige Spielplätze in Vorst. "Und durch die Bebauung im Norden auf dem Gebiet Am Försterhof wird der Bedarf noch erhöht", sagt Spielleitplanerin Heike Goßen. Die Stadt wolle deshalb die vorhandenen Plätze ausweiten und modernisieren. Im Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales wurden die Pläne für die einzelnen Vorster Plätze jetzt vorgestellt.

Demnach soll aus dem Kinderspielplatz Am Dommeshof ein Spiellatz für mehrere Altersgruppen werden. Eine Seilbahnanlage für die älteren Kinder, eine Spielkombination für die Kleinen, eine neue Schaukelanlage mit einem Schwinger, auf dem bis zu acht Kinder schaukeln können und eine Sandspielanlage sind vorgesehen. Die Jugendlichen sollen außerdem eine Basketballanlage bekommen. Ähnlich aufwendig sehen die Pläne für die Umgestaltung der Platzanlage Im Buysch aus. Besonders für ältere Kinder ab zehn Jahren soll hier etwas angeboten werden. Himmelschaukel, Klettergerüst, Balancierparcours, Fitnesselemente und ein Bolzplatz sollen auf der großen Anlage untergebracht werden.

Der Spielplatz Am Kuhlenhof hingegen soll künftig Kleinkinder und Kinder bis zehn Jahren ansprechen. Ein Matschtisch und ein Drehkreisel, Motorik-Elemente, ein kleines Klettergerüst und eine Partnerschaukel sind vorgesehen. Und auch im Kniebeler Park tut sich etwas. Hier, nahe der Seniorenstätte und eines Wohnheims für behinderte Erwachsene, soll eine Mehrgenerationenanlage aufgebaut werden für motorische benachteiligte Kinder und Erwachsene. Auch ein Rollstuhlkarussell kann sich die Planerin Heike Goßen vorstellen.

Im Fachausschuss stoßen die Pläne auf ein geteiltes Echo. "Gehen Kinder und Jugendliche in Zeiten von Ganztagskindergärten und Ganztagsschulen überhaupt noch auf Spielplätze?", fragt Anja Lambertz-Müller von der CDU. Christa Voßdahls (SPD), selber sechsfache Oma, weiß zu berichten, dass Spielplätze immer noch sehr gefragt seien. Ob aber das Geld an der richtigen Stelle investiert werde, bezweifelt Voßdahls. Ähnliche Bedenken hegen Anke Dubberke und Hannelore Louy von der CDU. "Der Spielplatz Im Buysch liegt doch sehr weit außerhalb, und ich kenne kaum Kinder in dem Alter, die dort wohnen", sagt Louy. Tatsächlich geht es um viel Geld, das die Stadt in die Vorster Spielplätze stecken will. 135.000 Euro sind im aktuellen Haushalt für die Umsetzung vorgesehen. Auch im Bauausschuss, wo das Thema einen Tag zuvor auf der Tagesordnung gestanden hatte, waren sich die Politiker einig: Die Ideen seien grundsätzlich begrüßenswert, aber man müsse doch auch auf das Geld schauen.

Da aber die einzelnen Anschaffungen jeweils einer Zustimmung aus dem Fachausschuss bedürfen, bevor sie umgesetzt werden können, haben die Politiker immer noch die Möglichkeit, die Umsetzung zu genehmigen oder abzulehnen.

Quelle: RP