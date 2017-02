Tönisvorst: Ringstraße ist für viele ein Stressfaktor

Die Verkehrssituation an der Kreuzung Krefelder Straße/Willicher Straße/Ringstraße in St. Tönis empfinden viele Radfahrer und Fußgänger als gefährlich. Auch für Autofahrer ist die Situation oft unübersichtlich. Von Stephanie Wickerath

Gisela Küster wundert sich, dass da, wo die Krefelder Straße auf die Willicher und die Ringstraße trifft, noch kein Unfall passiert ist. "Die Situation in der Kurve ist sehr gefährlich", findet die St. Töniserin. Sowohl für Fußgänger als auch für Autofahrer sei die Lage unübersichtlich. "Ich bin beides und wundere mich, dass dort noch nichts Schlimmeres passiert ist", sagt Küster.

Wer aus Krefeld kommt, muss dem Verkehr, der von rechts und links die Ringstraße, beziehungsweise die Willicher Straße entlang fährt, Vorfahrt gewähren. Außerdem haben die Radfahrer, deren Weg neben der Willicher Straße verläuft, ebenfalls Vorfahrt. "Durch die Biegung der Straßen und die enge Bebauung ist der Verkehr nicht gut einzusehen, wenn man als Autofahrer oder Radfahrer an der Sparkasse steht", moniert Küster.

Auch für Fußgänger sei es schwierig, die Ringstraße sicher zu überqueren. "Es gibt keinen Zebrastreifen, und man muss warten, bis ein mitleidiger Autofahrer hält", ist die Erfahrung Bürgerin. Und noch etwas anderes stört die Seniorin: "Die Ringstraße ist Tempo-30-Zone, aber das wird oft nicht beachtet", weiß Küster, die sich wünscht, dass die Situation entschärft wird, bevor ein Mensch zu Schaden kommt.

Tatsächlich stand das Thema vor knapp einem Jahr auf der Tagesordnung im Bau- und Verkehrsausschuss. Damals hatten die Politiker beantragt, den Fußgängern das Überqueren der Straße mit Hilfe eines Zebrastreifens an der Sparkasse zu erleichtern. Wolfgang Schouten, Leiter des Tönisvorster Ordnungsamtes, hatte seinerzeit dringend davon abgeraten. Er sagte, dadurch, dass die Situation unübersichtlich sei, nähmen alle Verkehrsteilnehmer aufeinander Rücksicht. "Wenn wir da einen Zebrastreifen hinmachen, macht der Fußgänger von seinem vermeintlichen Recht Gebrauch, die Straße zu überqueren, egal, ob ein Auto kommt oder nicht", sagte Schouten im Ausschuss.

An dieser Aussage hat sich bis heute nichts geändert. "Wir hatten schon vor vielen Jahren eine Begehung mit der Polizei und einem Verkehrsingenieur", erinnert sich der Ordnungsamtsleiter. Damals sei geprüft worden, ob auf der Willicher Straße in Höhe der Bahnstraße oder in Höhe der Bäckerei ein Zebrastreifen angelegt werden könne. Auch ein Zebrastreifen an der Sparkasse sei im Gespräch gewesen.

Sowohl die Polizei als auch der Verkehrsingenieur hätten sich aber eindeutig dagegen ausgesprochen. "Ein Fußgängerüberweg würde nicht zur Sicherheit beitragen", hatten die Experten geurteilt. Aufgrund der unübersichtlichen Lage sei die Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer hoch, und das trage zur Sicherheit bei. "Und tatsächlich hat es bis heute keinen Unfall an dieser Stelle gegeben", sagt Schouten.

In der jüngeren Diskussion hatte die CDU-Fraktion einen Zebrastreifen auf der Ringstraße in Höhe des Rewe-Parkplatzes beantragt, denn auch dort empfinden viele Bürger das Überqueren der Straße als gefährlich. "Ich kann das gut verstehen", sagt Schouten, aber weil auf der Seite des Parkplatzes kein Bürgersteig ist, sei es nicht rechtskonform, dort einen Zebrastreifen anzulegen.

Einer anderen Idee aus der Politik, eine Einbahnstraßenregelung auf dem "Inneren Ring" nach Kempener Vorbild anzulegen, erteilt Schouten ebenfalls eine Absage: "Das wäre mit hohen Kosten verbunden und würde keine Verbesserung des Verkehrsflusses bringen." Vielmehr würde es dazu führen, dass der Verkehr ansteige, weil Autofahrer auf Parkplatzsuche unter Umständen eine ganze Runde drehen müssten, bis sie an ihrem Wunschparkplatz seien.

