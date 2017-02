später lesen Stadt Kempen Ringstraße: Keine Lösung in Sicht 2017-02-17T18:23+0100 2017-02-18T00:00+0100

Das Problem mit der Ringstraße ist nicht neu. Verschiedene Ansätze für eine Fußgängerquerung, zuletzt ein CDU-Antrag im Bau- und Verkehrsausschuss, sind bisher ins Leere gelaufen. Die Stadt zieht sich auf das Ergebnis einer Begehung mit Polizei und Gutachter vor Jahren zurück. Aber die Situation hat sich geändert. So ist die Post-Filiale an der Ringstraße 6 hinzugekommen. Und es stimmt nicht, dass es an dieser gefährlichen Straßensituation noch keinen Unfall gegeben hat. So meldete sich eine Tönisvorsterin, sie sei am 14. Februar 2014 als damals 73-jährige Radfahrerin in der Einmündung der Krefelder Straße angefahren worden. Mit Prellungen und einem Blutdruck von 240 zu 120 habe sie einen Tag lang zur Beobachtung auf der Intensivstation gelegen. Und Fahrlehrer Raphael Steffens weist auf die Vorschrift hin, dass Autofahrer bei abknickender Vorfahrt auf Fußgänger besondere Rücksicht nehmen und, wenn nötig, auf sie warten müssen.