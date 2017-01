Tönisvorst/St.: Schulunterricht im Schweinestall

Einen Einblick in die Schweinehaltung bekamen die Oberstufenschüler des Michael-Ende-Gymnasiums. Sie besuchten im Rahmen des Erdkundeunterrichtes den Schweinezuchtbetrieb von Jörg Boves. Von Bianca Treffer

hubert Für Jörg Boves ist es eine Premiere. "Für mich ist es heute ein besonderer Tag, und es ist auch eine Herausforderung. Grundschulkinder habe ich schon oft durch meine Ställe geführt, aber eine Oberstufe noch nie. Ich freue mich auf eure Fragen und eine lebhafte Diskussion", begrüßt Boves die 18 Schüler des bilingualen Erdkundekurses der Q1 vom St. Töniser Michael-Ende-Gymnasium vor seinem Schweinestall. Seit sechs Jahren bietet der St. Huberter Landwirt Grundschulen die Möglichkeit, die Ställe zu besuchen, aber ältere Schüler haben diese Gelegenheit bis dato noch nicht genutzt.

"Wir haben im Erdkundeunterricht das Thema Landwirtschaft behandelt, und ich dachte mir, es wäre schon interessant, einen Betrieb einmal live zu erleben", sagt Erdkundelehrerin Tanja Mülleneisen. Die Blicke der Oberstufenschüler sind dabei nicht minder interessiert als die von Grundschülern, denn die wenigsten haben schon einmal einen Schweinezuchtbetrieb mit einer integrierten kleinen Mast von innen gesehen. Wobei sich beim Eintritt in den 260 Quadratmeter großen Bereich, in dem sich 120 Sauen befinden, so manches Gesicht aufgrund des Geruchs ein wenig verzieht.

Boves berichtet, dass er die Tiere früher auf der Wiese stehen hatte, aber ein neues Gesetz habe im Jahr 2001 diese Haltung für ihn unmöglich gemacht, daher habe er die Tiere in den Stall geholt. Damit kommt die erste Frage aus den Schülerreihen. "Was hat das Gesetz vorgegeben?", möchte Talea wissen. Boves informiert über Auflagen bei der Freilandhaltung, die er finanziell nicht umsetzen konnte. "Aufgrund der möglichen Übertragung der Schweinpest von Wildschweinen auf Hausschweine wurden doppelte Zäune vorgegeben. Das wäre ein Kostenfaktor von damals 250.000 Mark für den Betrieb gewesen. Einen Zaun konnte ich nicht beleihen. Für ein neues Stallgebäude gab es Fördermittel vom Land, da war eine Beleihung über die Bank möglich", sagt Boves. Er spricht von Investitionskosten, neuen Gesetzesregeln, die umgesetzt werden müssen und verdeutlicht, dass die Landwirtschaft kein Zuckerschlecken ist, denn eine gerade getätigte Investition kann schon wenige Jahre später durch neue Auflagen nichtig sein. Der finanzielle Aspekt spielt eine entscheidende Rolle, aber auch das Verbraucherverhalten beeinflusst die Haltung von Tieren. Eberfleisch, das zu fünf Prozent eine Geruchsauffälligkeit aufweisen kann, ist so nicht gewünscht. Im Umkehrschluss heißt das Kastration der männlichen Ferkel fünf bis sechs Tage nach der Geburt.

Voller Interesse verfolgen die Schüler die Ausführungen des Landwirtes. Über viele Themenbereiche haben sie bereits im Unterricht eine Vorrecherche geleistet, und so kommen am laufenden Meter gezielte Fragen, die Boves mit sichtlicher Begeisterung über das Interesse und das schon vorhandene Wissen bei den Oberstufenschülern beantwortet. Als es von den trächtigen Sauen zu den Muttertieren mit Ferkeln geht, strahlen die Gesichter der Schüler auf. Ein "Oh, wie niedlich", macht die Runde und wer das Glück hat, eines der Ferkel von Boves auf den Arm gepackt zu bekommen, freut sich nicht minder. Der Charme der rosigen Tierchen zieht. Aber auch hier bleibt es fachlich. Der Landwirt stellt die Aufzucht an sich vor, erklärt das Prinzip der Abferkelgitter, spricht von Ferkelverlusten, die durch sich hinwerfende Sauen entstehen und gibt einen Einblick, was es heißt 300 Muttertiere zu betreuen.

Sein neustes Projekt, eine eigene kleine Mast, die sich allerdings von der normalen Massentiermast unterscheidet, kommt bei den Schülern gut an. Wobei Boves auch auf die erhöhten Kosten eingeht, die eine Mast auf Stroh mit sich bringt. Futter, Stroh, Genetik und gesonderte Vermarktung lassen den Preis gegenüber einem herkömmlichen Mastschwein in die Höhe schnellen. Eins haben die Stunden im Schweinestall gezeigt. Etwas wirklich mit eigenen Augen zu sehen und Infos aus erster Hand zu erhalten, ist etwas völlig anderes, als sich mit dem Thema Schweineaufzucht und Mast nur theoretisch zu beschäftigen.

Quelle: RP