Tönisvorst: Schwungvoll ins Neue Jahr

Aufgrund der großen Nachfrage nach Eintrittskarten für das alljährlich stattfindende Neujahrskonzert des Stadtkulturbundes Tönisvorst finden als Einstimmung in das Neue Jahr zwei Neujahrskonzerte statt. Zusätzlich zum bereits ausverkauften Abendtermin am Samstag, 7. Januar, um 20 Uhr wird eine Matinee am Sonntag, 8. Januar, um 11 Uhr angeboten.