Tönisvorst: SPD weist auf demografischen Wandel hin

Für den Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales und Sport beantragt die Fraktion der SPD Tönisvorst, den Punkt "Analyse des Kreismonitorings für den Bereich Stadt Tönisvorst" in die Tagesordnung der nächsten Ausschusssitzung aufzunehmen.

Als Begründung nennt die Tönisvorster SPD in einer Pressemitteilung, dass der Kreis Viersen mit dem Kreismonitoring ein Grundlagendokument erstellt habe, das die Entwicklung des Kreises und seiner Kommunen beschreibe. "Wir erachten es für dringend geboten, dass sich Rat und Verwaltung von Tönisvorst mit dem darin ablesbaren Wandel beschäftigen."

Insbesondere die Altersstruktur verändere sich stark. Nach dem Kreismonitoring waren nur noch rund 15,5 Prozent der Tönisvorster Bevölkerung im Jahr 2014 jünger als 18 Jahre. Demgegenüber standen circa 13.500 Bürger, die im Erhebungsjahr 2014 älter als 50 Jahre alt waren, 48 Prozent hiervon waren älter als 65 Jahre.

Einhergehend mit diesem Wandel änderten sich die Bedürfnisse der Bevölkerung, folgert die Tönsivorster SPD. Der Wunsch nach bezahlbarem Wohnraum in Innenstadtnähe trete stärker in den Vordergrund. Tönisvorst zähle jedoch zu den Kommunen mit den höchsten Mietpreisen im Kreis Viersen. Gleichzeitig sei der Bestand an sozialgefördertem Wohnraum in Tönisvorst rückläufig, Neubau finde gar nicht mehr statt.

Diese Entwicklung erachtet die SPD für sehr bedenklich. "Wir beantragen daher, dass die zuständigen Fachausschüsse, angefangen mit dem Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales und Sport, auf der Grundlage des Kreismonitorings die Daten auswerten und Schlüsse für die Zukunft daraus ziehen", heißt es in der Pressemitteilung der Tönisvorster Sozialdemokraten weiter.

Quelle: RP