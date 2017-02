Tönisvorst: St. Töniserin in einer ungewohnten Rolle

Die 23-jährige Studentin Leonie Kutz ist morgen Abend Kandidatin in der TV-Quiz-Show "Zwei für Einen". Von Heribert Brinkmann

/ MÜLHAUSEN Wahrscheinlich wird Leonie Kutz die Quiz-Sendung "Zwei für Einen" am Sonntagabend zusammen mit den Mitbewohnerinnen in ihrer Bonner Studenten-WG ansehen. Andererseits muss sie am Montag früh aus den Federn, denn die Studentin ist auch Werkstudentin bei Care Deutschland - und hat einen engen Stundenplan. Aber ganz sicher werden ihre Eltern, Großeltern und Schwester in St. Tönis vor dem Fernseher hocken und schauen, wie sich Leonie in der Sendung schlägt. Und vielleicht wird ihr auch die ein oder andere Mitschülerin von der Liebfrauenschule in Mülhausen die Daumen drücken.

Anfang Januar startete die neue Quiz-Show "Zwei für Einen", in der zwei Prominente und ein "Normalo" ein Team bilden. Für die Kandidaten werden besonders Menschen, die sich in NRW ehrenamtlich engagieren, eingeladen. Und wie kam Leonie Kutz in die Sendung? Vor anderthalb Jahren, so erzählt die sympathische Studentin, habe sie sich zusammen mit einer Freundin bei der Kölner Produktionsfirma Davidson TV für die Sendung "Quizduell" beworben. Für neue Folgen des interaktiven TV-Formats "Quizduell" mit Jörg Pilawa im Ersten wurden damals unterhaltsame Kandidaten gesucht. Einige Monate später wurde sie zum Casting eingeladen - dabei blieb es, bis sie einen Anruf erhielt und zur Teilnahme an der neuen WDR-Show eingeladen wurde. Leonie Kutz freute sich sehr, vor allem, weil dort die Gewinne an karikative Projekte gespendet werden - und sie sofort an das Kiwi-Projekt von Care dachte. Beim Projekt "Kinder und Jugendliche willkommen" (Kiwi) fördert Care bundesweit die schulische Integration von Flüchtlingskindern und Jugendlichen. Das war Motivation genug, an der Sendung teilzunehmen. Wie es ausging und ob sie etwas gewonnen hat, darf Leonie Kutz noch nicht verraten.

Die junge Frau studiert seit 2015 Politik und Gesellschaft an der Bonner Universität, dazu im Nebenfach Romanistik. Denn Kutz ist Frankreich-Fan, liebt die französische Sprache und Kultur. Leonie Kutz, die in St. Tönis geboren wurde und dort aufwuchs, hat sich schon sehr früh engagiert, ob als Messdienerin an St. Cornelius oder bei den Sternsingern. Weil ihre Familie in St. Tönis lebt, kommt sie oft in ihre alte Heimat, die sich zu einer schönen Kleinstadt entwickelt habe.

Sie besuchte die Liebfrauenschule in Mülhausen. Auch dort engagierte sie sich als Schülersprecherin oder beim Ecuador-Aktionstag. Durch ein Praktikum kam sie zur internationalen Hilfsorganisation Care Deutschland-Luxemburg - und blieb. Als Werkstudentin ist sie dort Kiwi-Sachbearbeiterin. Die Liebfrauenschule ist inzwischen auch Kiwi-Schule geworden. Kutz leitet auch den Bonner Aktionskreis. Vielleicht kommt sie zum Apfelblütenlauf, denn Kutz macht bei der Hochschul-Sportgruppe Triathlon mit.

Quelle: RP