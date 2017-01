Ausblick auf 2017: Tönisvorst bald ohne Pfarrer Ludwig Kamm

Ausblick auf das neue Jahr 2017 in Tönisvorst: Der Stadtrat muss endlich eine Spardiskussion führen. Die Neubaugebiete in Vorst und St. Tönis werden angegangen. Pfarrer Ludwig Kamm geht im Sommer in den Ruhestand. Von Heribert Brinkmann

Im Dezember hat Beigeordnete Nicole Waßen den Haushalt 2017 eingebracht. Das neue Jahr startet also erst einmal ohne einen genehmigten Haushalt. Somit können nur die absolut notwendigen Ausgaben bezahlt werden. Im Februar werden dann die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses die Haushaltspläne beraten. Das Geld der Stadt Tönisvorst dürfte das beherrschende Thema im neuen Jahr werden. Denn die bisherigen Konsolidierungsversuche sind gescheitert, der Maßnahmenkatalog hat zu keinen Einsparungen geführt. Um eine saftige Erhöhung der Gewerbe- und Grundsteuern im Herbst zu verhindern, müsste eine echte Spardiskussion geführt werden - und das in einem Wahljahr mit Wahlkämpfen für die Landtagswahl im Mai und die Bundestagswahl im Herbst.

Nach der Kommunalwahl im Mai 2014 stehen erst im Herbst 2020 die nächsten Kommunalwahlen an. Das heißt, der neue Stadtrat ist eingearbeitet, man kommt jetzt in die Mitte der Legislaturperiode, der eigentlich besten Zeit für kommunale Politik, die etwa bewegen will. Die erste, die sich aus der Deckung gewagt hat, ist die FDP-Fraktion. Sie hat sich dafür ausgesprochen, die alte Diskussion um einen Rathaus-Neubau neu zu beleben. Dabei geht es nicht darum, den Mitarbeitern der Stadtverwaltung einen "neuen Tempel" zu bauen. Die Liberalen können spitz rechnen und wollen damit einen Spar-Impuls setzen.

Bisher ist die Stadtverwaltung auf vier Standorte verteilt. Das Rathaus an der Bahnstraße ist energetisch schlecht aufgestellt, und auch im denkmalgeschützten alten Rathaus Vorst, heute das Technische Rathaus der Stadt, ist sanierungsbedürftig. Wenn sich Rat und Verwaltung zu einem Neubau nach neuestem energetischen Stand durchringen würden, könnte das Rathaus Bahnstraße statt teuer saniert zu werden, abgerissen werden. Das innenstadtnahe Grundstück, quasi mit Gleisanschluss durch die Straßenbahn, könnte lukrativ verkauft und mit Wohnungen bebaut werden. Die angemieteten Räume an der Hospitalstraße, wo etwa die Kämmerei residiert, könnten gekündigt werden. Und auch das Gebäude des Vorster Rathauses könnte verkauft werden. Die Erlöse fließen in den Neubau ein. Auch wenn Kämmerin Nicole Waßen erklärtermaßen kein Fan von Public-Private-Partnerships ist, könnte ein privater Investor ein neues Rathaus bauen, die Stadt es dann für einen Zeitraum x zurückmieten.

Wahlen und Haushaltsplanungen sind für viele abstrakte Gebilde. Was passiert konkret in Tönisvorst? Vor einem Jahr kündigte Bürgermeister Thomas Goßen an: Das Baugebiet Vorst-Nord wird vermarktet, in Vorst ein zweiter Supermarkt errichtet, das Baugebiet Schäferstraße erschlossen. Nun, der Supermarkt ist immer noch nicht da, und auch Vorst-Nord musste nach einer Beanstandung durch die Bezirksregierung nochmals offengelegt werden. So fällt die Prognose für 2017 leichter, wenn die "Projekte in der Pipeline" wie Vorst-Nord und Schäferstraße im neuen Jahr endlich umgesetzt werden können. Was in diesem Jahr bezugsfertig sein wird, sind die neuen Gebäude am Kirchplatz. Auch die Lücken am Anfang der Hochstraße (Pohl-Haus) und an der Kirchstraße dürften bald geschlossen sein. Dagegen passiert an der Ecke Vorster Straße/Viersener Straße erkennbar erst einmal nichts.

Eine große Veränderung, die 2017 ansteht, und deren Auswirkung man sich erst einmal nicht vorstellen kann, betrifft Pastor Ludwig Kamm. Vom Pfarrer von St. Godehard in Vorst und auch von St. Cornelius in St. Tönis ist schon länger bekannt, dass er zum 2. Juli 2017 in den Ruhestand geht. Die GdG Kempen/Tönisvorst hat ein neues Strukturmodell entwickelt, das im Februar/März in Gemeindeversammlungen vor Ort vorgestellt werden soll. In jeder Gemeinde wird ein Leitungsteam aus Mitgliedern des Pfarreirates und des Kirchenvorstandes, Pfarrei-Sekretärin sowie Gemeindeseelsorger/in gebildet. Die Position der Seelsorger wird durch Gemeindereferenten besetzt.

