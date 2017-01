Tönisvorst: Verkehr belastet die Anwohner

Bürger haben die Sperrung der Straße Nüss Drenk für Lastwagen beantragt. Auffällig viele Anwohner seien in jüngster Zeit an Krebs erkrankt, sagen die Antragsteller. Das Thema steht am 1. Februar im Fachausschuss zur Debatte. Von Stephanie Wickerath

Nur drei Meter von den Wohnhäusern entfernt fahren täglich etliche Autos und Lastwagen über die Straße Nüss Drenk (L 362). Den Anwohnern reicht's. Sie haben beantragt, die Landesstraße im Bereich der Wohnbebauung für den Lastwagendurchgangsverkehr ab 7,5 Tonnen zu sperren und das, so die Antragsteller, schnellstmöglich. Der Bau-, Energie-, Verkehrs- und Umweltausschuss will über den Bürgerantrag in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch, 1. Februar, beraten.

Die Anwohner berichten, dass besonders der Schwerlastverkehr in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen habe. Verantwortlich dafür machen sie die Sperrung der Krefelder Innenstadt für den Lkw-Verkehr, die Überbeanspruchung der K 22 nach Kempen und den Umzug des Obst- und Gemüsegroßhandels "AZ" von Krefeld nach Kempen, der dazu geführt habe, dass sowohl Lastwagen als auch, besonders in der Erntezeit, deutlich mehr Traktoren über Nüss Drenk fahren.

"Wir möchten darauf hinweisen, dass in den vergangenen fünf Jahren acht Anwohner an Krebs erkrankt sind. Studien belegen, dass Feinstaub das Krebsrisiko deutlich erhöht", schreiben die Bürger. Außerdem sei eine Überquerung der Straße lebensgefährlich, weil die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50 Kilometern in der Stunde sowie das Überholverbot selten eingehalten würden.

Während die Verwaltung zu diesem Punkt auf der Tagesordnung keinen Beschlussvorschlag macht, sondern eine offene Diskussion erwartet, sind die städtischen Mitarbeiter sich bei einem anderen Antrag einig. So hatte der Werbering St. Tönis vorgeschlagen, die Willicher Straße für den Durchgangsverkehr von Nüss Drenk kommend wieder zu öffnen. Das sei besser für eine attraktive Innenstadt und ziehe mehr Kunden an, argumentieren die Händler. Außerdem wünschen die Weberingmitglieder sich für die Kreuzung Dammstraße, Willicher Straße, Benrader Straße einen Kreisverkehr. Das würde zur Verbesserung der Verkehrssituation beitragen, schreibt Stefan Robben, Vorsitzender des Werberings.

Die Verwaltung empfiehlt den Politikern im Ausschuss, beide Forderungen abzulehnen. Die bauliche Ausstattung der Willicher Straße lasse eine Öffnung für den Durchgangsverkehr nicht zu. Außerdem müsse die Tempo-30-Zone aufgegeben werden, das alternierende, also versetzte Parken auf der Straße sei nicht mehr möglich, und die Verkehrssituation der Kreuzung Dammstraße, Benrader Straße verschärfe sich dramatisch. Und ein Kreisverkehr, dessen Baukosten mit 180.000 Euro beziffert werden, sei nicht finanzierbar, wie die Verwaltung mitteilt.

Außerdem bezweifelt die Stadtverwaltung, dass eine Öffnung der Willicher Straße zu mehr Kunden in der Fußgängerzone führt. Und die Anwohner der Willicher Straße dürften über den zu erwartenden Mehrverkehr auch nicht erfreut sein. Die Entscheidung fällen die Politiker am kommenden Mittwoch.

