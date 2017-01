später lesen Tönisvorst Vortrag bei Action Medeor über Ebola Teilen

Von Ende 2013 bis März 2016 starben rund 11.300 Menschen an Ebola, hauptsächlich in den westafrikanischen Ländern Liberia, Sierra Leone und Guinea. Die Menschen starben bei der Ebola-Epedemie an schweren inneren Blutungen, Fieber und Dehydrierung. Zur Unterstützung des Gesundheitssystems vor Ort brachte Action Medeor Hilfsgüter und Schutzkleidung für das medizinische Personal auf den Weg nach Westafrika und baute eine Isolierstation zur Behandlung von Ebola-Kranken in der liberianischen Hauptstadt Monrovia auf.