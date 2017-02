später lesen Polizeibericht Zigarettenautomat aufgesprengt FOTO: Günter Jungmann FOTO: Günter Jungmann 2017-02-20T17:52+0100 2017-02-21T00:00+0100

Ein lauter Knall weckte am Sonntagabend gegen 23.35 Uhr manche Anwohner auf. Unbekannte hatten einen am Fuß- und Radweg zwischen Pastorsbusch und Pappelallee in St. Tönis stehenden Zigaretten- und Kondomautomaten aufgesprengt.