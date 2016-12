Viersen: 1,4 Millionen Euro für die Schwalm-Orte

Die Bürgermeister von Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal haben gestern den Förderbescheid für "Vital NRW" in Empfang genommen. Jetzt wird ein Verein gegründet, der Projekte für die Region auf den Weg bringen soll Von Birgitta Ronge

Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk haben die Bürgermeister Frank Gellen aus Brüggen (CDU), Kalle Wassong aus Niederkrüchten (parteilos) und Michael Pesch aus Schwalmtal (CDU) gestern in Düsseldorf abgeholt - nicht für sich, sondern für die Bürger in ihren Gemeinden. Regierungspräsidentin Anne Lütkes (Grüne) überreichte dem Westkreis-Trio einen Förderbescheid über 319.000 Euro. Mit dem Geld wollen sich die drei Gemeinden zusammenschließen und gemeinsam Projekte auf den Weg bringen, die den ländlichen Raum auch in der Zukunft attraktiv und lebenswert machen sollen.

Gemeinsam bilden Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal bald die Vital-Region "Schwalm-Mittlerer Niederrhein". Als Region erhalten sie Fördermittel aus dem Programm "Vital NRW" des Landes. Insgesamt soll die Region bis zum Jahr 2023 1,15 Euro Landesmittel erhalten. Jeweils 83.333,33 Euro müssen die drei Gemeinden selbst einbringen, dem hatten die Gemeinderäte im Sommer zugestimmt.

Eine weitere Region liegt in der Nachbarschaft: Nettetal, Geldern, Kevelaer und Straelen bilden die Leader-Region "Leistende Landschaft". Vertreter der Leader-Region holten gestern in Düsseldorf einen Förderbescheid über 556.000 Euro ab. Insgesamt soll die "Leistende Landschaft 2,7 Millionen Euro aus EU- und Landesmitteln bis zum Jahr 2023 erhalten.

Auch Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal hatten Leader-Region werden wollen. Unter Beteiligung der Bürger hatte es dazu 2015 Werkstätten und Diskussionsrunden gegeben, bei denen die Beteiligten überlegten: Was macht uns als Region aus? Was fehlt? Was wollen wir stärken? Viele Ideen gab es, doch auf die Bewerbung der Schwalm-Orte folgte eine Absage. Jetzt sind die drei Gemeinden also keine Leader-Region, sondern eine Vital-Region. Konkrete Projekte für die Schwalm-Orte gibt es noch nicht. Was angepackt wird, darüber soll in einem Verein diskutiert werden, den die drei Gemeinden jetzt erst mal gründen müssen. "Wir sind rheinisch-bodenständig genug, Projekte zu finden, die die Region auch voranbringen werden", ist Wassong überzeugt. Für die Leader-Bewerbung seien viele Ideen entwickelt worden, "jetzt geht es darum, da Fleisch dran zu bringen".

Für Januar ist eine Auftaktveranstaltung vorgesehen, im ersten Quartal 2017 soll der Verein gegründet werden, erklärt Gellen. Über den Verein kann die Region dann einen Regionalmanager einstellen, der alle Gesprächspartner an einen Tisch bringen und konkrete Projekte vorantreiben soll. Seine Stelle ist bis 2023 durch die jetzt zugesicherten Fördergelder gesichert.

Mitglied im Verein können viele unterschiedliche Gruppierungen werden. "Wir bitten alle Vereine und Institutionen, die sich am Leader-Prozess beteiligt haben, sich auch jetzt zu beteiligen", sagt Gellen. Auch die Landwirtschaft oder der Gesundheitssektor könnten interessante Partner sein, glaubt Wassong - "alle, die interkommunal denken und über den eigenen Tellerrand hinausschauen können".

Pesch ist überzeugt davon, dass die Teilnahme am Vital-Programm der Region viel bringen wird. "Wir wollen für die Bürger etwas tun, und sie sollen sich aktiv einbringen können", sagt der Bürgermeister. Auch Wassong glaubt, dass das Programm neue Chancen bringt - sei es nun im Tourismus, beim Umweltschutz oder bei der Integration von Flüchtlingen. Gellen wünscht sich, dass es gelingt, auch Schwachpunkte abzustellen: Beispielsweise müssen viele Ärzte Hausbesuchen machen, weil die Patienten nicht mobil sind. Um sie zur Praxis zu bringen, könnte sich Gellen einen Transportdienst vorstellen: "Das wäre ein wünschenswertes Projekt."

