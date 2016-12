Kreis Viersen: 17 gute Gründe, sich auf 2017 zu freuen

Heute dreht sich alles um die 17: Wir haben der 17 in der Bücherei und im Restaurant nachgespürt, haben Menschen in Haus Nummer 17 getroffen, eine Zeitreise ins Jahr 1917 unternommen - und 17 Gründe zur Freude gefunden Von Daniela Buschkamp, Martin Röse und Birgitta Ronge

Es gibt viele gute Gründe, sich auf 2017 zu freuen. Wir haben 17 davon gesammelt:

1. Vom 2. Januar an kehrt die Eurobahn beim Regionalexpress 13 zum regulären Betrieb auf der Schiene zwischen Mönchengladbach und Venlo zurück. Hunderte Pendler aus Viersen und Nettetal können aufatmen: Das ewige Umsteigen in Busse entfällt!

2. Endlich wieder "Gloria tibi": Nachdem 2016 der Karnevalszug in Dülken ausfiel, bereiten sich die Narren jetzt auf eine tolle Session vor. Der Rosenmontagszug startet am 24. Februar um 14.11 Uhr, das Motto: "Et kütt wie et kütt".

3. Schmutzecken ade: Die Viersener Stadtverwaltung baut im kommenden Jahr sämtliche Altpapiercontainer ab. An denen hatten sich gerne mal ausgewachsene Sperrmüllansammlungen angehäuft, immer wieder kam es zu Brandstiftungen. Die Stadt spart Reinigungskosten und pro Jahr 113.000 Euro allein für die Abfuhr der Container - und gibt den Vorteil an die Bürger weiter: Sie können eine blaue Tonne bestellen, die einmal im Monat geleert wird. Der Preis dafür sinkt 2017 auf 0 Euro. 4. Viersen wird zum zwölften Mal in Folge zu "ViersenRockCity". Das unglaublich sympathische "Eier mit Speck"-Festival findet vom 28. bis 30. Juli an gewohnter Stelle am Hohen Busch in Viersen statt. Wer hin will: Der Vorverkauf ist bereits angelaufen; Tickets kosten 54 Euro. Sie können auf der Internetseite www.eiermitspeck.de bestellt werden.

5. Gute Nachricht für Eltern kleiner Kinder: Zwar hat die Stadt Viersen in den vergangenen Jahren bereits 623 U3-Betreuungsplätze geschaffen - aber der Bedarf ist größer. 2017 startet der weitere Ausbau: Insgesamt 57 weitere U3-Betreuungsplätze sollen im kommenden Jahr und 2018 neu geschaffen werden - die Stadt Viersen käme damit auf eine Betreuungsquote von knapp 37 Prozent. Auch der Ü3-Bereich soll erweitert werden - um 97 zusätzliche Plätze.

6. Die Stadt Viersen bleibt nach der Fortschreibung der amtlichen Einwohnerzahl durch die Stadtverwaltung weiter auf Wachstumskurs. Ende November lebten 76.451 Frauen, Männer und Kinder in Viersen - ein Jahr zuvor waren es 76.235. Das entspricht einem Plus von 0,3 Prozent.

7. Die Gemeinden Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal werden im Frühjahr einen Verein gründen, der sich um Projekte für die Region "Schwalm - Mittlerer Niederrhein" kümmert. Ein Regionalmanager wird mit Bürgern Ideen entwickeln, um die Gemeinden attraktiver, lebenswerter und fit für die Zukunft zu machen. Dafür gibt's rund 1,4 Millionen Euro vom Land.

8. Das Irmgardisstift in Süchteln bleibt als Altenheim erhalten. Das Gebäude wird zur Seniorenresidenz umgebaut - insgesamt sind 58 Wohnungen vorgesehen.

9. Am Bahnhof Breyell wird ein Park-and-Ride-Parkplatz gebaut. 50 Stellplätze sollen für Pkw entstehen, 32 für Fahrräder. Die Stadt Nettetal investiert rund eine Million Euro, ein Drittel davon gibt der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.

10. Im Zuge der Dorfentwicklung in Bracht wird 2017 viel im Dohlendorf gearbeitet: Archäologen suchen im Ortskern nach den Resten einer Burg, am Nordwall entsteht ein neuer Spielplatz.

11. Die Grundschule in Leuth freut sich über genug i-Dötzchen zum neuen Schuljahr im Sommer. Damit ist der Standort der katholischen Grundschule Kaldenkirchen zunächst gesichert.

12. Bei den Vereinigten Sportfreunden Amern beginnen die Bauarbeiten für den neuen Kunstrasenplatz. Für das Projekt nehmen die Sportler bis zu 600.000 Euro in die Hand.

13. Der niederländische Logistiker Hans Cabooter hat den Railterminal in Kaldenkirchen in Betrieb genommen. 2017 soll es dort weitergehen: 30 neue Jobs sind zunächst geplant, insgesamt will Cabooter zehn Millionen Euro investieren.

14. Ab 2017 stellt das Land mit dem Programm "Gute Schule 2020" der Gemeinde Brüggen in vier Jahren zwei Millionen Euro zur Verfügung. Noch muss die Politik überlegen, für was das Geld ausgegeben werden soll.

15. Die Stadt Nettetal will die Vermarktung des Gewerbegebiets Venete in die eigene Hand nehmen - in der Hoffnung, ansiedlungswillige Unternehmen zu finden.

16. Am Hohen Busch in Viersen soll ein Skater-Park entstehen. Anfang Juni soll die Anlage fertig sein. Bei der Gestaltung arbeiteten die Skater mit. 17. Ende des Jahres soll mit den Arbeiten für den neuen Edeka-Markt in Elmpt begonnen werden. Vorgesehen sind 1800 Quadratmeter Verkaufsfläche und 120 Pkw-Stellplätze.

Quelle: RP