Viersen: 20-jährige Sängerin begeister bei Tommy's

Volles Haus in "Tommy's Workshop" am Gereonsplatz Viersen: Sophie, Singer/Songwriterin, stellte ihr neues Album vor. "Progress" ist erschienen beim Acoustic Delite Label, ansässig im ehemaligen Tommy's Music Shop.

Es ging gut los, denn die 20-Jährige spielte gleich zu Beginn mit Band: Tim Lazarewski begleitet sie oft bei Konzerten auf seiner Cajon, Martin Schwarz, Bass, und Sung-Yueh Chou, Violoncello, waren aus Hannover angereist. Dazu sang Nadine Beneke die zweiten Stimmen - das passte sehr gut zusammen.

Anfangs noch von Nervosität geprägt, eröffnete die Band das Konzert mit einem schön treibenden Song, in dem die Cellistin besonders gefeatured wurde. Auch "Why don't You" von der neuen CD erklang im Bandgefüge, bevor die Situation typisch für Sophie wurde. Sie allein mit der Gitarre, die sie meist unkonventionell einsetzt: Tappings, Percussionelemente, Open Tunings und melodische Figuren statt normalem Strumming prägen ihr Spiel, das sich mit ihren Gesangsmelodien vermischt - ein Markenzeichen ihrer Musik. Die reflektiert auch die differenzierten Aussagen in ihren Texten, die nicht ständig gute Laune beschwören. Da singt eine junge Frau von den Facetten ihres Lebens, ihrer Sicht auf die Dinge - Fragen stehen im Mittelpunkt - welche Bedeutung haben Begegnungen, Zeit, Existenz... Sophie spielte an diesem Abend fast alle Songs des neuen Albums, ihre kreative Leistung, auch am Instrument, ist bemerkenswert, und sie war am Schluss glücklich mit dem Abend, der für sie mit Standing Ovations endete.

(om)