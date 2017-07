Viersen: 300.000 Euro Überschuss für Bauverein

Der Gemeinnützige Bauverein Dülken investierte 2016 mehr als 1,1 Millionen Euro in die Instandhaltung seiner fast 600 Wohnungen. Die Leerstandsquote schrumpfte auf weniger als ein Prozent — entsprechend hoch ist der Gewinn Von Emily Senf

Der Gemeinnützige Bauverein Dülken zahlt seinen Mitgliedern für 2016 eine Dividende in Höhe von vier Prozent. "Wir haben gut gewirtschaftet", sagte Vorsitzender Hans-Willi Ivangs bei der gestrigen Vorstellung der Bilanz. Demnach erzielte die Genossenschaft im vergangenen Jahr einen Überschuss von 300.000 Euro, 94.000 Euro mehr als im Jahr zuvor. Die Eigenkapitalquote lag bei 34,2 Prozent.

2016 sei ein erfolgreiches Jahr gewesen, sagte Ivangs. So sei etwa die Leerstandsquote auf unter einen Prozent (0,9) gesunken. "Dadurch hatten wir kaum Mietausfälle", sagt Ivangs. 2012 betrug die Quote 3,6 Prozent, zwischen 2013 und 2015 knapp 1,7 Prozent. Durchschnittlich dauere es 14 Tage, bis eine Wohnung neu vermietet sei. Die Durchschnittsmiete lag in 2016 bei 4,86 Euro, 27 Cent höher als 2015. Mehr als 1,1 Millionen Euro gab der Bauverein 2016 für die Pflege seines Bestands aus, etwa für neue Badezimmer. An der Dürerstraße erhalten derzeit fünf Häuser neue Anstriche und neue Türen.

FOTO: Franz-Heinrich Busch

Derzeit beschäftigt sich der Bauverein mit zwei Neubauprojekten. Im Februar hatte er am Ostgraben ein Gebäude aus den 1950er-Jahren abreißen lassen. Dort soll ein Sechsfamilienhaus entstehen. Die Bauarbeiten hatten sich wegen Untersuchungen des Kampfmittelräumdienstes und archäologischer Grabungen um rund drei Monate verzögert. Da das Baugebiet an der Dülkener Stadtmauer liegt, habe man mit Funden aus früheren Zeiten rechnen müssen, sagte Vorstandsmitglied Michael Aach. Doch es seien keine Relikte aufgetaucht. Weil aber die Balkone der Häuser weniger als neun Meter und damit zu nah an die Stadtmauer gebaut worden wären, habe man zudem umplanen müssen. Inzwischen ist die Baugrube ausgehoben, im Frühjahr sollen die Mieter einziehen.

Im kommenden Jahr will der Bauverein außerdem den dritten Abschnitt seines Projektes an der Rennstraße/Ostgraben vorantreiben. In den ersten beiden Abschnitten waren zwischen 2011 und 2015 44 Wohnungen gebaut worden, vor allem für Singles (50 Quadratmeter) und zwei Personen (65). Im jetzigen Abschnitt sind auch drei Wohnungen mit jeweils 100 Quadratmetern vorgesehen. "Aber wir haben gemerkt, dass die Nachfrage nach Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen steigt", sagt Vorstandsmitglied Heinz Plöckes. 18 bis 20 Wohnungen sind geplant. Wie viele genau es werden, soll laut Ivangs im Frühjahr 2018 feststehen. Ein Jahr später könnten sie bezogen werden.

