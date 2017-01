Kreis Viersen: 7,5 Millionen Euro für die Schulen

Ein Großteil der Gelder stammt aus dem Förderprogramm "Gute Schule" des Landes Nordrhein-Westfalen. 7,2 Millionen Euro stellt das Land dem Kreis Viersen über einen Kredit der KfW-Bank zur Verfügung; getilgt wird er vom Land NRW. Es trägt auch die Zinsen.

Auch die kreisangehörigen Kommunen erhalten Fördergelder aus dem Programm: Die Stadt Viersen kann bis zum Jahr 2020 mit 6,6 Millionen Euro planen, Nettetal mit drei Millionen Euro, Schwalmtal erhält 1,7 Millionen Euro, die Burggemeinde Brüggen 985.000 Euro und Niederkrüchten 659.000 Euro. Die abzurufenden Kredite können so- wohl für die Modernisierung, Sanierung und Investition als auch für den Ausbau der digitalen Infrastruktur in Schulen verwendet werden. Auch bereits geplante Maßnahmen sind förderfähig, soweit die zu finanzierenden Aufwendungen nach Antragsgenehmigung entstanden sind.

In der nächsten Sitzung des Ausschusses für Bildung und Familien will die Kreisverwaltung Vorschläge unterbreiten, wofür die Fördergelder konkret genutzt werden. Endgültig entscheidet der Kreistag am 23. März. Das meiste Geld - mehr als drei Millionen Euro - soll in das Berufskolleg Viersen fließen. Dort plant die Kreisverwaltung, im kommenden Jahr den Schulhof neu zu gestalten (280.000 Euro) und eine Cafeteria zu bauen (knapp 2,8 Millionen Euro). Die Arbeiten sollen 2018 beendet werden.

Mehr als zwei Millionen Euro will die Kreisverwaltung in das Rhein-Maas-Berufskolleg investieren. 650.000 Euro sollen noch dieses Jahr in die Sanierung der Metallwerkstatt an der Kleinbahnstraße fließen. Für weitere 60.000 Euro soll der Fachraum Biologie in diesem Jahr erneuert werden. Die größte Summe - insgesamt 1,4 Millionen Euro -ist für die Erneuerung der Beleuchtung vorgesehen, wodurch die Unterhaltungskosten sinken sollen. Für insgesamt 150.000 Euro soll die Toilettenanlage am Standort Schiefbahner Straße erneuert werden.

In der Franziskus-Förderschule soll ab dem Jahr 2019 das Schwimmbad erneuert werden - Gesamtkosten 2,2 Millionen Euro. Bis 2020 soll die Erneuerung abgeschlossen sein.

Um Fördergelder nicht verfallen zu lassen, hat die Kreisverwaltung für 2018 zwei Ersatzmaßnahmen benannt, die kurzfristig in Angriff genommen werden können, sollten sich andere Projekte verzögern. Auf der Liste steht zum einen die Einrichtung der geplanten Cafeteria im Berufskolleg Viersen (150.000 Euro), zum anderen eine zeitgemäße Einrichtung der Elektrowerkstatt im Rhein-Maas-Berufskolleg an der Kleinbahnstraße (223.000 Euro).

